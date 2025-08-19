让我们聊聊

不确定哪个方案适合您？请联系我们的团队，我们会根据您的实际需求，为您推荐合适的解决方案。

联系专业团队 致电我们 ( +1 (855) 573-0749 )

本页导航

概述

在当今油气市场不断变化的形势下，对区带与盆地级商业咨询的需求比以往任何时候都更加重要。我们的商业区带与盆地洞察服务对全球最重要的油气区带和盆地的商业化潜力进行直观的分析。该服务通过提供前景和指导意见来支持上游勘探开发行业的盆地级评估流程，帮助企业解答关于竞争格局、增长潜力、资产组合优先级、商业开发机遇、勘探活动和新业务战略等关键问题。

  • 评估全球最重要区带和盆地的商业潜力
  • 了解特定区带和盆地对公司资产组合和东道国的重要性
  • 衡量区带或盆地的相对经济性和资本承诺
  • 考虑并制定潜在区带或盆地的进入策略

下载北美区带与盆地宣传册

下载商业区带与盆地宣传册

Data & Distribution

Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.

API解决方案

云端

数据馈送

桌面和移动设备

为什么选择我们的上游解决方案？

无与伦比的经验

多年来，我们一直监测全球能源行业，利用专业洞察、软件和专有数据，旨在帮助您评估价值、管理风险，并抓住机遇以取得成功。

全球情报

我们覆盖200多个国家和地区，提供全面且覆盖全球范围的数据，能够支持您的国际和区域项目。

独立来源

凭借独立的专业知识，我们能够提供公正的行业特定指导，帮助客户应对复杂多变的市场环境。

按您的方式获取数据

获取按照所需方式和时间交付的上游数据和洞察。从成熟工具到前沿技术——全部通过多个平台提供，能为您在竞争中赢得决定性优势。

上游专家

我们的全球上游专家团队提供遍及能源全产业链的深厚专业知识，帮助您迈向成功的未来。

AI驱动技术

我们利用先进的AI/ML技术——从地质数据集到勘探生产软件和分析，再到资产成交价值研究——在上游能源行业实现AI驱动的效率提升，支撑更明智、更迅速的决策。

跟进您的需求

对这个产品感兴趣吗？

填写表格后，我们的团队成员将与您联系，以探讨我们的解决方案将如何为您提供所需支持。