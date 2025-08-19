S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
我们的方法论
Methodology & Participation
Featured Events
S&P Global
S&P Global Offerings
我们的方法论
Methodology & Participation
Featured Events
S&P Global
S&P Global Offerings
通过优化勘探方案，将油气发现转化为生产
涵盖超过50年的自由地产、已处置地产、公有地、第一民族和自治领土地数据。组件包括：
超过250万张测井图像和核心数据，涵盖超过745,000口油气井。每天更新超过400,000个阿尔伯塔压力测试、23,000个不列颠哥伦比亚井文件和90,000个萨斯喀彻温井文件。包含100%可用的地震位置数据。组件包括：
组件包括：
精确而全面的管道、工厂和设施数据，在空间位置上经过校正调整，与实地测量的权益范围及遥感影像保持一致。通过与GDM合作提供如下组件：
关于文化、网格、交通、环境、地形等的全面数据。组件包括：
涵盖超过50年的自由地产、已处置地产、公有地、第一民族和自治领土地数据。组件包括：
超过250万张测井图像和核心数据，涵盖超过745,000口油气井。每天更新超过400,000个阿尔伯塔压力测试、23,000个不列颠哥伦比亚井文件和90,000个萨斯喀彻温井文件。包含100%可用的地震位置数据。组件包括：
组件包括：
精确而全面的管道、工厂和设施数据，在空间位置上经过校正调整，与实地测量的权益范围及遥感影像保持一致。通过与GDM合作提供如下组件：
关于文化、网格、交通、环境、地形等的全面数据。组件包括：
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
多年来，我们一直监测全球能源行业，利用专业洞察、软件和专有数据，旨在帮助您评估价值、管理风险，并抓住机遇以取得成功。
我们覆盖200多个国家和地区，提供全面且覆盖全球范围的数据，能够支持您的国际和区域项目。
凭借独立的专业知识，我们能够提供公正的行业特定指导，帮助客户应对复杂多变的市场环境。
获取按照所需方式和时间交付的上游数据和洞察。从成熟工具到前沿技术——全部通过多个平台提供，能为您在竞争中赢得决定性优势。