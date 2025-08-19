让我们聊聊

不确定哪个方案适合您？请联系我们的团队，我们会根据您的实际需求，为您推荐合适的解决方案。

联系专业团队 致电我们 ( 08007528878 )

本页导航

概述

AccuMap是一款全面的测绘、数据管理和分析软件解决方案，专为在西加拿大沉积盆地及边境地区开展业务的油气公司设计。该软件针对地球科学家、土地人员、会计人员和管理人员而开发，集成了包括土地、油井、空间、中游和生产等多类数据集，为您业务机会提供完整的视图。

使用AccuMap，您可以：

  • 将行业知识融入特定油气开发阶段
  • 在发现到生产的油气勘探全过程开展工作
  • 在应用程序之间轻松移动数据
  • 创建定制的工作流程解决方案
  • 通过单个统一的应用程序支持勘探决策
  • 获取并整合来自AccuLogs、GeoSyn和Petra®的数据
下载宣传册
AccuMap概述

包含内容

Data & Distribution

Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.

API解决方案

云端

数据馈送

桌面和移动设备

为什么选择我们的上游解决方案？

无与伦比的经验

多年来，我们一直监测全球能源行业，利用专业洞察、软件和专有数据，旨在帮助您评估价值、管理风险，并抓住机遇以取得成功。

全球情报

我们覆盖200多个国家和地区，提供全面且覆盖全球范围的数据，能够支持您的国际和区域项目。

独立来源

凭借独立的专业知识，我们能够提供公正的行业特定指导，帮助客户应对复杂多变的市场环境。

按您的方式获取数据

获取按照所需方式和时间交付的上游数据和洞察。从成熟工具到前沿技术——全部通过多个平台提供，能为您在竞争中赢得决定性优势。