AccuMap是一款全面的测绘、数据管理和分析软件解决方案，专为在西加拿大沉积盆地及边境地区开展业务的油气公司设计。该软件针对地球科学家、土地人员、会计人员和管理人员而开发，集成了包括土地、油井、空间、中游和生产等多类数据集，为您业务机会提供完整的视图。

使用AccuMap，您可以：