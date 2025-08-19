S&P Global Offerings
产品与解决方案
通过高效、经济高效的工具加速测井分析和开发执行。
在剖面或单井查看器中整合栅格图像与数字测井图像。数字测井图像使用户能够应用阴影、设置曲线交叉、定义地层界面、设置曲线参数并动态生成储层物性曲线。可将计算结果和厚度数据分配至用户数据库用于成图。
在收到现场的TIFF图像或LAS文件后立即导入您的专有测井数据。导入的栅格和数字测井数据会自动保存到用户数据库中以供重复使用，节省重新导入相同图像的时间。可快速进行深度配准。
当处理专有数据且新钻井不在AccuMap™数据库中时，用户可快速将该井添加至地质剖面、导入专有图像，并立即查看完整的地质图景。
使用厚度测量工具帮助您在测井图像上界定具有潜力的区域。现在您可以在测井图像上使用该工具快速计算厚度。
通过分配测出厚度，您能够界定有效产区、有效砂岩或孔隙度。这些参数值可来自单一测量值或多个测量值的组合。分配给地层的所有参数值均可更新至AccuMap，从而能在用户数据库中维护这些参数、生成产油图并导出数据。
在AccuMap的AccuCard中点击测井按钮，可查看感兴趣的区域或完整测井记录。AccuLogs将AccuMap中您信任的关键解释数据按井深叠加在测井图上。
此外，我们的所有光栅图像均已深度配准，使您能够准确地在测井上放置地层顶界、注释和其他信息。随后可轻松将地图、图表、DST图等添加至地质剖面中，从而形成完整的地质解释。
浏览单井或使用剖面查看器。单井查看器可帮您在更短时间内浏览和评估更多井，地质剖面查看器则可帮您在几分钟内完成剖面构建和地质解释，并支持一键在构造基准和地层基准间轻松切换。透明测井图像和标准测井功能使地层阴影显示在测井图像背后，便于轻松对比同一井的两个测井图像。
无需维持大规模纸质文件存储设施——所有数据都在您的电脑上，我们为您管理。没有纸质文件就无需等待——您可以立即获得所需的测井数据，无需复印和拼接，从而进一步节省您的时间。
