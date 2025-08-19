在AccuMap的AccuCard中点击测井按钮，可查看感兴趣的区域或完整测井记录。AccuLogs将AccuMap中您信任的关键解释数据按井深叠加在测井图上。

此外，我们的所有光栅图像均已深度配准，使您能够准确地在测井上放置地层顶界、注释和其他信息。随后可轻松将地图、图表、DST图等添加至地质剖面中，从而形成完整的地质解释。