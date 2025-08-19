让我们聊聊

概述

AccuLogs通过AccuMap提供超过250万张深度配准的栅格测井图像和数字LAS文件的访问权限，使用户能够全面了解西加拿大沉积盆地的地下数据。用户可以轻松分析测井数据，包括来自原始文档的DST、射孔和岩心数据。

使用AccuLogs，您可以：

  • 通过显示所有相关的测井信息来可视化地下数据
  • 创建可用于演示的地震剖面，展示潜在勘探目标
  • 将专有光栅和LAS文件与公共数据相结合，更准确评估回报潜力
AccuLogs_概述

服务内容

  • 超过250万张扫描且深度配准的栅格测井图像和数字LAS文件，标注来自原始文件的DST、射孔和岩心数据
  • 所有图像按400 dpi分辨率扫描并以原始比例保存，以提供出色的打印质量和清晰度
  • 访问标普全球Direct Connect以获取数字LAS文件
  • 覆盖范围包括西加拿大沉积盆地，具体为阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省、萨斯喀彻温省、曼尼托巴省、西北地区、育空地区以及北达科他州和蒙大拿州

产品特性