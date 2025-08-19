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概述

随着可持续发展日益重要，标普全球农业可持续发展服务可为农业转型提供有力支持。我们的综合服务体系旨在帮助您应对可持续发展的复杂挑战，在降低环境影响的同时提升经济可行性。依托定制化洞察和数据驱动策略，我们助力您增强韧性、推动创新，并实现可持续发展目标。

理想应用场景

可持续发展专家

农业食品行业中负责制定、传达、落实和衡量企业可持续发展战略的相关人员

企业管理者、行业专家

以及食品和农业企业中受可持续发展议题影响的其他相关方

可持续发展专家

来自与食品和农业转型相关的周边行业利益相关方，例如贷款机构、保险机构、咨询顾问机构和政策制定机构