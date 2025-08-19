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我们的方法论
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产品与解决方案
赋能农业可持续发展：提供实现韧性未来所需的洞察
农业食品行业中负责制定、传达、落实和衡量企业可持续发展战略的相关人员
以及食品和农业企业中受可持续发展议题影响的其他相关方
来自与食品和农业转型相关的周边行业利益相关方，例如贷款机构、保险机构、咨询顾问机构和政策制定机构