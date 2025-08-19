在一个充满不确定性的市场环境中，标普全球商品风险解决方案提供了一个独立、可验证的市场风险数据来源，以支持您所有的风险管理功能。

我们在全球关键地点发布了超过7个金属远期曲线和超过100个每日远期价格，市场风险评估涵盖多个公历年，细化至每月、每季度和每年。

通过Platts金属远期曲线覆盖的远期视角提升您的金属市场策略。利用Platts分析师团队的专业知识和定量技术，每日发布反映市场价值的金融远期曲线，包括HMS 1/2 (80:20) CFR土耳其、热轧卷FOB中国、螺纹钢FOB土耳其和62%品位铁矿石。

我们的模型基于广泛的历史市场风险数据，帮助您自信地驾驭不断变化的金属市场。