大宗商品供应链可见性与洞察

了解贸易、大宗商品供应和货运的变化，对于把握价格走势至关重要，而船用燃料和运费的变化则显著影响运营成本。大宗商品和货运交易商、投资者、船队运营商、政府以及全球大宗商品价值链中的各方利益相关者，需要清晰的航运洞察来把握机遇和应对风险。

我们的航运洞察组合提供关于大宗商品流动、供应和贸易趋势、船队动态和费率预测的全面航运市场洞察，通过研究、资讯、分析工具、API为决策者提供支持。专为支持短期决策需求而设计，标普全球能源是您获取航运数据分析服务的首选来源，揭示商品和船队流动对运营成本和市场机遇的影响。

大宗商品和船队覆盖

  • 能源（液体）– 原油（500多种不同品级）、运输燃料（汽油、柴油、燃料油、航空燃油等）、液化石油气和天然气液体、氨、沥青/沥青质、调和组分、乙烷、石脑油、甲醇等。
  • 能源（固体）– 动力煤和焦炭
  • 工业原材料、矿物和营养素 – 铁矿石/冶金煤和钢铁产品、铝土矿/氧化铝和铝、铜及类似矿石/精矿、建筑材料、林产品、肥料等。
  • 食品和饲料：大豆、玉米/玉米、小麦、大麦、高粱、豆粕、糖等。
  • 船用燃料
  • 所有船型，侧重散货船和油轮

我们的影响力，用数据说话

产品特点

凭借航运业最全面的数据分析解决方案，我们为您提供航运市场趋势的360度全景视角，整合并详述航线、运价、船舶运力、燃料成本、燃料供应以及运力供需等关键信息。

