贸易流动的变化每天都在创造新的机会

航运洞察对于理解复杂的大宗商品买卖并将货物从产地运至消费市场（现在还要考虑可持续性）至关重要。这里是您获取全面海上航运数据和分析的首选资源。您知道吗？全球超过80%的贸易量通过海运进行。我们强大的航运数据解决方案为航运业、贸易商和投资者提供支持，让他们能够满怀信心地驾驭全球航运业。

随着环境法规趋严、经济增长加速以及燃料价格波动，贸易流动正在经历重大转变。我们每天提供超过765项精心编制的运费评估，涵盖集装箱、油轮、干散货和船用燃料等类别，为您在波动的航运市场中做出知情决策提供所需的透明度和准确性。

航运市场数据概述

我们的影响力，用数据说话

全球覆盖

油轮运费

油轮运费提供您评估航运市场、竞争对手和未来潜力所需的数据。

干散货运费

干散货运费提供您评估航运市场、竞争对手和未来潜力所需的数据。

集装箱

集装箱运费提供您评估航运市场、竞争对手和未来潜力所需的数据。

船用燃料

在我们的航运市场数据包中找到重要的船用燃料数据。

产品特点

我们的价格数据帮助您跟上市场变化，自信地谈判合同、管理风险，并制定您的贸易和投资策略。

航运业的专业人士每天都信赖我们的航运市场数据。

轻油油轮

获取价格数据，实现精准决策

重油_图表

Platts价格基准和关键评估