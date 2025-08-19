S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
我们的方法论
Methodology & Participation
Featured Events
S&P Global
S&P Global Offerings
我们的方法论
Methodology & Participation
Featured Events
S&P Global
S&P Global Offerings
产品与解决方案
在我们的船运市场数据包中找到重要的船用燃料数据。
鉴于贸易流向剧烈变化和价格波动风险加剧，您需要通过及时准确的价格信息跟踪船用燃料市场。我们发布基于广泛市场调研的全面价格评估，为您提供对有效规划和战略制定至关重要的最新价格变化与趋势。
我们覆盖六大地区逾65个全球最繁忙港口，包括阿拉伯湾、东亚、北欧、地中海、美国与加拿大以及南美。我们每日更新分品级船用燃料价格——包括中间燃料油、船用柴油和含硫0.5%船用燃料油——就影响市场的各种因素提供关键洞察。
无论您是船用燃料贸易商、分析师还是船东，我们的基准定价和完整的历史数据都能确保您自信地做出知情的决策。联系我们以详细了解我们的船用燃料市场覆盖，以及Platts如何支持您在船运市场取得成功。
获取每日全球现货、批发船用燃料市场的整体形势，提供主要港口的最新船用燃料分品级价格，以及价格影响因素的洞察。无论您是船用燃料贸易商、分析师还是船东，我们都提供所需信息，以便自信地做出知情决策。
获取我们的船用燃料价格评估和行业认可的基准作为参考
掌握最新全球价格信息，增强合同谈判信心
是一种持续的压力，因此请确保您拥有正确的数据，以降低不利影响的风险
利用我们的海量历史数据
以保持竞争力，紧跟急剧变化的贸易流向，管理价格波动风险敞口
通过透明的定价和方法充分利用公平竞争环境。
通过参考每日和历史现货及合同价格评估。
为新法规对大宗商品市场的影响做好准备。
及日终数据，以您所需方式随时供公司全员使用
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
PLATTS PRICE ASSESSMENTS
S&P Global Energy methodologies bring consistency and robustness to our price assessments through principles and parameters that guide our market specialists at every stage of the process.