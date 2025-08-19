欢迎咨询

鉴于贸易流向剧烈变化和价格波动风险加剧，您需要通过及时准确的价格信息跟踪船用燃料市场。我们发布基于广泛市场调研的全面价格评估，为您提供对有效规划和战略制定至关重要的最新价格变化与趋势。

我们覆盖六大地区逾65个全球最繁忙港口，包括阿拉伯湾、东亚、北欧、地中海、美国与加拿大以及南美。我们每日更新分品级船用燃料价格——包括中间燃料油、船用柴油和含硫0.5%船用燃料油——就影响市场的各种因素提供关键洞察。

无论您是船用燃料贸易商、分析师还是船东，我们的基准定价和完整的历史数据都能确保您自信地做出知情的决策。联系我们以详细了解我们的船用燃料市场覆盖，以及Platts如何支持您在船运市场取得成功。

获取每日全球现货、批发船用燃料市场的整体形势，提供主要港口的最新船用燃料分品级价格，以及价格影响因素的洞察。无论您是船用燃料贸易商、分析师还是船东，我们都提供所需信息，以便自信地做出知情决策。

每日现货价格

获取我们的船用燃料价格评估和行业认可的基准作为参考

日终价格评估

掌握最新全球价格信息，增强合同谈判信心

船用燃料价格波动

是一种持续的压力，因此请确保您拥有正确的数据，以降低不利影响的风险

构建自主预测的数据

利用我们的海量历史数据

制定贸易策略

以保持竞争力，紧跟急剧变化的贸易流向，管理价格波动风险敞口

透明度

通过透明的定价和方法充分利用公平竞争环境。

制定强有力的定价和业务策略

通过参考每日和历史现货及合同价格评估。

法规

为新法规对大宗商品市场的影响做好准备。

实时信息

及日终数据，以您所需方式随时供公司全员使用

Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.

API解决方案

云端

数据馈送

桌面和移动设备

