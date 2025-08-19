鉴于贸易流向剧烈变化和价格波动风险加剧，您需要通过及时准确的价格信息跟踪船用燃料市场。我们发布基于广泛市场调研的全面价格评估，为您提供对有效规划和战略制定至关重要的最新价格变化与趋势。



我们覆盖六大地区逾65个全球最繁忙港口，包括阿拉伯湾、东亚、北欧、地中海、美国与加拿大以及南美。我们每日更新分品级船用燃料价格——包括中间燃料油、船用柴油和含硫0.5%船用燃料油——就影响市场的各种因素提供关键洞察。



无论您是船用燃料贸易商、分析师还是船东，我们的基准定价和完整的历史数据都能确保您自信地做出知情的决策。联系我们以详细了解我们的船用燃料市场覆盖，以及Platts如何支持您在船运市场取得成功。