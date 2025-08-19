LNG市场随着对更清洁和更可靠能源需求的增长而持续发展。最近的地缘政治发展使LNG成为焦点，作为传统管道天然气的重要替代燃料。随着LNG市场的不断演变，从供应和需求的角度来看，LNG领域的参与者需要来自可信赖的独立来源的及时和反映市场的定价和洞察。

我们涵盖LNG市场的短期和长期供应、需求和价格预测——无论是全球还是区域——以及LNG资产、定价和合同的详细信息，以便客户能够跟上液化工厂、LNG进口商和再气化终端的步伐。S&P Global Energy（标普全球能源）在提供LNG市场所需的信息和透明度方面具有独特的优势，继续推动其作为全球最具连接性的燃料之一的发展。