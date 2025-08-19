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在我们的收市估价机制评估期间，每月发布超过1,000条透明的买盘、卖盘和成交信息，以及800多项每日价格评估，数据值得信赖。我们拥有15年的Platts JKM基准价格历史，并有超过80位获批的市场参与者参与我们的实货与纸货JKM收市估价机制。

我们广泛的全球覆盖范围包括遍及各地区的9个LNG价格基准、LNG船用燃料、运费率以及JKM实货远期。与Platts合作，在LNG行业保持领先，推动您的业务前行。