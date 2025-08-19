借助标普全球在炼油与营销领域的洞察、数据与分析，深入了解全球石油炼油与营销产业链不断变化的格局。

随着炼油行业全球化持续加速，下游参与者需要做出具有战略性的长期与短期决策。我们的炼油与营销服务提供下游行业发展的分析视角，助您做出稳健的投资决策。

我们对各国成品油及资产的供需情况进行预测，帮助您识别有利于未来投资的市场环境。了解炼油产能与各单元优化调整之间的关系、原油与原料品质、加工量与开工率，以及各地区按产品流划分的贸易平衡。车用燃料零售销量与分销、车辆保有量、宏观经济概览以及石油物流，共同构成对炼油与营销产业链的细致全景。

战略规划人员、业务拓展专业人士和投资决策者使用我们的炼油与营销服务以：