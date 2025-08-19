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自信把握成品油市场

借助标普全球在炼油与营销领域的洞察、数据与分析，深入了解全球石油炼油与营销产业链不断变化的格局。

随着炼油行业全球化持续加速，下游参与者需要做出具有战略性的长期与短期决策。我们的炼油与营销服务提供下游行业发展的分析视角，助您做出稳健的投资决策。

我们对各国成品油及资产的供需情况进行预测，帮助您识别有利于未来投资的市场环境。了解炼油产能与各单元优化调整之间的关系、原油与原料品质、加工量与开工率，以及各地区按产品流划分的贸易平衡。车用燃料零售销量与分销、车辆保有量、宏观经济概览以及石油物流，共同构成对炼油与营销产业链的细致全景。

战略规划人员、业务拓展专业人士和投资决策者使用我们的炼油与营销服务以：

  • 评估其所在市场的政策决策及其经济影响
  • 将零售与炼油业绩与同行和竞争对手进行比较
  • 掌握全球及区域成品油供需基本面
  • 就新增产能和基础设施作出长期投资决策
  • 评估产品流向、炼厂经济性与定价对成品油市场的影响

区域模块

在全球基础模块之上添加区域模块，以契合您的需求。目前可用的区域模块：

  • 全球基本面（基础模块）
  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 欧洲/独联体/非洲
  • 亚洲和中东