从资产层面评估全球在运营炼油厂的成本与利润率状况，并对绩效表现进行预测。

您觉得自己有多大把握能够准确评估全球在运营炼油厂的长期竞争力？

炼油厂成本与利润分析（12个月订阅服务）按季度更新，由AspenTech Unified PIMS提供模型，并与标普全球专有的长期价格预测及供需平衡保持一致，作为我们年度战略工作手册的重要组成部分。可视化与分析工具提供一种直观方式，对全球炼油行业的竞争格局进行基准比较，以评估炼油厂表现、识别优化潜力，并评估潜在的炼油厂收购机会。

我们的综合方法使您能够随着市场变化及时响应，确保您的战略和运营决策始终基于最新、最可靠的数据。主要功能包括：

  • 覆盖全球超过90%的炼油产能
  • 由AspenTech Unified PIMS软件支持
  • 盈利指标：生产轻质产品的现金成本（CCLP）以及净/毛利估算，按炼油厂区分
  • 运营指标：炼油厂的收率、运营成本及指标、物流成本
  • 为拟建炼油厂提供经济效益估算功能
  • 用户可输入原油与成品油价格情景，以高效了解炼油厂在不同市场环境下的表现
  • 年度成本/利润曲线：5年历史与10年预测
  • 季度成本/利润曲线：8个季度历史与8个季度预测
