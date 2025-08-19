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产品与解决方案
Refining Scenario Manager（情景优化管理工具，简称RSM）是优化炼油厂运营和交易策略的终极工具。RSM提供接近实时的洞察和强大的情景建模，允许您模拟从原油定价到装置级利用率的一切。由Aspen Tech的统一PIMs软件提供支持，并与S&P Global Energy（标普全球能源）的高质量炼油厂数据集成，RSM是一种强大的情景管理能力，适用于任何炼油厂配置。
无论您是在调整产能、进行检修分析，还是评估资本项目，RSM都能提供您所需的灵活性和精确性，以获得竞争优势。利用RSM释放您的炼油厂潜力，在不断变化的市场中保持领先！
动态炼油情景管理能力，支持为选定的炼油厂和时间段创建和执行多达15个用户配置的情景。在S&P Global Energy Core（标普全球能源Core）上简单的用户界面，展示S&P Global Energy（标普全球能源）精选炼油厂的的基础数据，能够输入和覆盖相关参数；
能够输入和覆盖与以下相关的参数；
情景结果是通过S&P Global Energy（标普全球能源）的深入炼油厂模型和数据库与Aspen Tech的世界领先统一PIMS引擎集成生成的；几乎实时地传送到S&P Global Energy Core（标普全球能源Core）。
>90%的全球炼油能力覆盖率