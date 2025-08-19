Refining Scenario Manager（情景优化管理工具，简称RSM）是优化炼油厂运营和交易策略的终极工具。RSM提供接近实时的洞察和强大的情景建模，允许您模拟从原油定价到装置级利用率的一切。由Aspen Tech的统一PIMs软件提供支持，并与S&P Global Energy（标普全球能源）的高质量炼油厂数据集成，RSM是一种强大的情景管理能力，适用于任何炼油厂配置。

无论您是在调整产能、进行检修分析，还是评估资本项目，RSM都能提供您所需的灵活性和精确性，以获得竞争优势。利用RSM释放您的炼油厂潜力，在不断变化的市场中保持领先！