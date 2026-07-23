专访：霍尔木兹危机下，高企的船用燃料价格正推动航运业脱碳

《海运货物宪章》主席James Lewis表示，今年霍尔木兹航运危机期间，高企的船用燃料价格正推动航运业加快脱碳进程，因为航运企业希望通过提升能效来降低成本。

自2月底伊朗与美国冲突爆发以来，伊朗已控制霍尔木兹海峡，导致这一关键航道的海上通行受限——除6月短暂回升外，通行量仅为正常水平的10%。该海峡承担着全球20%的海运石油和LNG运输。

这一事态发展导致波斯湾原油供应大幅减少，传统船用燃料价格随之上涨，同时也使部分船舶滞留在中东港口，或被迫绕行更远航线以服务全球能源贸易。

Lewis近日在接受S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts采访时表示：“船只滞留在海湾地区，不利于减排。这样的扰动对排放管理构成挑战。”

Lewis说：“但从另一个角度看，极高的船用燃料价格也促使船舶进一步降速航行，这带来了积极影响。”

Platts的Bunkerworld Marine Fuel 0.5%S Index是最常见船用燃料类型的市场指标。该指数从2月27日的每吨527.76美元升至3月19日的每吨1,022.18美元，随后回落至7月21日的每吨758.53美元，但仍处于历史高位。

Lewis同时也是嘉吉海运业务部门Cargill Ocean Transportation的全球运营主管。他表示，船舶运营商一直在寻求提升能效，以减轻高昂船用燃料成本带来的影响。

这位高管表示：“少烧燃料，从商业角度看是正确的选择，从二氧化碳减排角度看也是正确的选择。”

Lewis表示，除了降低航速外，减少港口停留时间和压载航行时间、优化船速以及根据天气状况改进航线安排，也有助于降低船用燃料消耗。随着中东冲突重塑全球贸易版图，这些措施的重要性正在上升。

绿色燃料

今年5月，Lewis被任命为《海运货物宪章》主席。该倡议的签署方包括嘉吉在内，合计承担全球14%的海运液货和干散货贸易。

《海运货物宪章》由船舶租家和运营商于2020年10月发起，旨在通过要求签署方基于统一框架每年披露温室气体排放数据，提升航运排放数据的完整性和透明度。

各公司的表现将与国际海事组织的目标进行对标：以2008年水平为基准，到2030年将国际航运全生命周期温室气体排放至少降低20%，到2040年降低70%，并在接近2050年实现净零排放。

Lewis预计，尽管各方正在努力提升能效，但如果不能大规模转向低碳燃料，签署方未来在实现联合国航运机构相关目标方面将面临更大挑战。

Lewis表示：“非常重要的一点是，商业现实仍然是推动我们成员采取行动的核心因素。”他同时指出，低碳船用能源的成本目前仍然过高。

根据Platts基于其价格评估编制的船用燃料成本计算器，6月份新加坡交付的含硫0.5%燃料油平均价格为每吉焦17.63美元，而100%可持续甲醇的价格则为每吉焦49美元。

Lewis表示：“价格一直太高了，而当前要找到愿意支付这部分溢价的[货运]客户，事实证明相当困难。”他还说：“企业不会经营亏损业务，也不会仅仅为了投入那些在经济上说不通的燃料而承担损失。”

国际海事组织成员国一直在推动完成净零框架的最终敲定。该框架原本计划自2028年起对海运温室气体排放设定成本机制。但自唐纳德·特朗普于2025年1月重返白宫后，美国强烈反对，导致该框架的通过被推迟。

Lewis在谈及航运业向低碳船用燃料转型时表示：“如果说要实现跨越式变化，那在今天还没有发生。我认为，这需要监管层面的支持。”

《海运货物宪章》签署企业数量曾一度达到37家。但目前签署方已降至31家，壳牌、雪佛龙、马士基油轮以及另外三家公司已在过去一年中退出。

Lewis表示，在地缘政治环境变化的背景下，“一些公司对脱碳的重视程度有所下降，幅度不一。过去一年相当艰难，但我们希望未来能更加稳定。”

Lewis希望有更多企业加入这一由非营利组织全球海事论坛管理的行业倡议，并表示协作将有助于推动航运业脱碳。

他补充说：“成员越多，合作越多，数据共享越多，行业透明度越高，效果就会越好。”

在回应采访时，壳牌表示，其仍致力于帮助航运业在2050年前实现净零排放。雪佛龙在向Platts提供的声明中表示，公司仍将降低自身运营的碳强度，并“推动迈向更低碳的未来”。马士基油轮未回应置评请求。