保险机构称，霍尔木兹航线可获得冲突险保障，但通航挑战仍存

保险业人士表示，对于计划通过霍尔木兹海峡的航运公司而言，冲突险保障较易获得，但由于安全和法律问题仍未完全解决，海上交通要恢复正常仍面临障碍。

6月18日，在进行了30天扫雷作业后，伊朗与美国签署初步和平协议，旨在恢复经由霍尔木兹海峡的货物流动——在正常情况下，该海峡承担全球20%的石油和LNG贸易。

6月19日，Chubb与劳合社辛迪加及专业机构合作推出冲突风险共保机制，将为船体及第三方责任提供最高2亿美元保障，并为货物提供最高2亿美元保障。

Chubb首席执行官Evan Greenberg在声明中表示：“随着船舶开始通过霍尔木兹海峡，Chubb正积极推进相关保障安排，并组织所需的承保能力。”

此次承保能力扩张之前，这家在纽约上市的保险公司已同意管理由美国国际开发金融公司支持的400亿美元再保险能力，用于保障霍尔木兹海上贸易，不过该计划并未迅速落地。

代表全球最大海上保险市场承保人的劳合社市场协会（LMA）表示，只有在部分运营挑战得到解决后，航运公司才可能大规模重返波斯湾。

根据LMA于6月18日发布的网页通知，伊朗、阿曼和美国应在航行安全及船舶通行方面加强合作，同时，清除水雷、全面恢复港口服务以及提供紧急支援也至关重要。

该协会表示：“复苏的首要条件，是为船东和保险机构提供稳定性和确定性。海湾地区的恢复之路将漫长且复杂。”协会同时补充称，“要恢复某种程度的正常状态，仍需数月时间。”

通行量

根据标普全球 Commodities at Sea的数据，在美伊冲突爆发后，海上冲突险保险机构取消原有保单，并以更高费率重新报价，导致经霍尔木兹海峡的日均船舶通行量从2月的135艘骤降至3月初不足10艘。6月22日，这一数字已回升至35艘。

American P&I Club首席执行官Dorothea Ioannou表示，承保人通常会在和平时期将溢价维持在相对较低水平，但在冲突期间保留重新厘定保障费率的权利。

Ioannou近日向S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts表示：“取消保单并不意味着保险机构退出市场。取消安排是为了让承保人有时间重新评估并重新厘定费率。”

Marsh海事、货运与物流全球负责人Marcus Baker表示，在和平协议签署后，附加冲突风险溢价约为船体价值的3%至4%，低于此前的4.5%至6%，而冲突前水平仅为0.25%。

American Club首席运营官Daniel Tadros表示，这一费率仍低于20世纪80年代油轮冲突期间5%至7.5%的水平。

制裁机制

保险业人士对西方制裁机制日益分化表示担忧。美国已发布制裁豁免，允许伊朗石油销售持续至8月21日，但欧盟和联合国尚未提供类似宽免。

LMA表示：“英国、欧盟和美国必须就针对伊朗实体的制裁及指定措施已作出何种调整，提供明确指引并保持做法一致。”

另一个例子是，美国仍将俄罗斯海运原油出口的限价维持在每桶60美元，而欧盟、英国和加拿大则将这一门槛下调至每桶44.10美元。

Tadros表示：“由于我们的再保险覆盖英国和欧洲市场，因此我们在价格上限方面遵循英国和欧洲的制裁规定。有关价格上限的规则彼此不一致，增加了我们的工作量。”

该俱乐部高管表示，作为总部位于伦敦的国际保赔协会集团成员之一，American Club与集团其他成员存在再保险安排，而这些成员直接受到欧盟和英国司法辖区规则的影响。

Ioannou表示：“我们希望监管机构之间能有更多协调与合作……同时，监管机构与私营部门之间也应加强沟通，以便推动规则更加一致。”