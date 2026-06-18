专访：日本商船三井CEO称，霍尔木兹海峡通航恢复常态或需长达一个月

全球最大船运企业之一日本商船三井预计，霍尔木兹海峡的通航恢复“至少需要数周，甚至可能接近一个月”。商船三井社长兼首席执行官田村城太郎（Jotaro Tamura）近日在接受S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts采访时表示。

田村城太郎6月17日在东京总部接受采访时表示：“要等到目前已达成的高层协议真正落实到海峡现场，以及海峡通行逐步恢复秩序，我认为至少需要数周时间，甚至可能接近一个月。”

当被问及这一判断是否是针对整体航运趋势，而非仅指公司船舶时，田村城太郎表示：“是的。当然，对于目前仍停留在[波斯]海湾内的本公司船舶，我们希望尽快让它们驶离。”

他发表上述言论后不久，美国和伊朗于6月17日晚些时候签署谅解备忘录，以结束这场冲突。此前，本周早些时候双方已宣布达成一项临时和平协议。</