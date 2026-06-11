报告：大型船舶运营商在减排目标方面取得小幅进展

根据6月11日发布的一份年度行业报告，全球一些最大的船舶租赁商和运营商报告称，其2025年的脱碳表现有所改善，凸显出生物燃料和节能设备的使用在监管不确定的背景下有所增加。

《海运货物宪章》的32家签署方合计承运全球14%的海运湿货和干散货贸易量，其2025年的温室气体减排表现较国际海事组织（IMO）设定的最低减排目标相差11.6%。

相比之下，2024年与目标的差距为12.2%。

这些公司的表现是参照IMO的目标进行评估的：以2008年为基准，到2030年将国际航运全生命周期温室气体排放至少降低20%，到2040年降低70%，并在接近2050年时实现净零排放。

《2026年〈海运货物宪章〉年度披露报告》显示，在同时披露了2024年数据的29家签署方中，有20家在2025年降低了碳排放强度。相比之下，在披露了2023年数据的33家签署方中，有19家在2024年实现了碳减排。

报告称：“在该群体中，生物燃料目前似乎是最成熟的替代燃料路径，而风力辅助技术也正展现