受美国需求转向影响，澳大利亚牛脂价格创历史新高

市场消息人士于7月3日向Platts表示，自2026年1月7日该价格评估推出以来，澳大利亚牛脂价格已升至历史新高，主要受巴西产品拟议关税政策不确定性的推动，相关税率最高可能达到37.5%。

市场参与者表示，由于面临更高的关税风险，巴西牛脂运抵美国的到岸成本已较澳大利亚货源缺乏竞争力。

针对所有产品的全球10%关税将于7月24日到期，而针对包括牛脂在内巴西产品拟议征收的37.5%关税，仍待7月15日正式决定。相比之下，按照拟议措施，澳大利亚将面临12.5%的关税。

这种不确定性使巴西出口商难以达成交易，一些出口商质疑，如果拟议关税正式实施，发往美国的货物是否还能保持盈利。

一位巴西供应商表示：“这将削弱巴西在美国市场的竞争力。只有在确实需要补充数量时，他们才会从巴西采购。”

Platts于7月1日评估澳大利亚东海岸FOB牛脂价格为每吨1,320美元，较1月7日上涨39.2%。目前，澳大利亚牛脂较7月2日评估为每吨1,280美元FOB桑托斯船运的巴西牛脂有每吨40美元的溢价。

一位澳大利亚消息人士表示：“由于关税和政策不确定性扰乱了巴西传统对美出口流向，巴西出口商可能正在通过折价吸引买家。2025年，美国几乎接收了巴西全部牛脂出口，但关税使这类销售变得更加困难。”

一位美国交易员表示，尽管巴西牛脂价格更低，但由于关税政策仍不明朗，买家短期内不太可能重新转向采购巴西牛脂。

该交易员表示：“我听说巴西货源非常有限，而且在政府政策问题尚未明朗的情况下，市场并没有真正采购巴西货，所以价格正在下跌。”

巴西出口商寻求市场多元化

根据巴西外贸秘书处（Secex）数据，2025年美国占巴西牛脂出口总量的96.8%，总计389,571吨。大部分货物在9月前发运，而自9月起巴西产品被加征40%附加税，该措施一直持续到2026年2月。

正如市场参与者此前预期，关税削弱了巴西牛脂出口美国市场的竞争力，促使许多出口商退出该市场。

标普全球《Energy Advanced Feedstock Analyst》最新数据也反映了这一趋势。2026年1月至4月，巴西对美国牛脂出口约4.6万吨，同比下降58.5%。同期，澳大利亚对美国牛脂出口约9万吨，同比增长1.1%。

因此，巴西供应商一直在努力分散出口目的地，将欧洲作为重点市场，尤其是荷兰和比利时。

不过，贸易消息人士表示，欧洲市场并不愿意支付与美国市场相当的价格，因为根据RED III规则，巴西牛脂不被视为先进原料。

一位驻新加坡的交易员表示：“我不会以高于UCO的价格购买牛脂，因为根据RED III，两者属于同一类别。”

亚洲需求上升

市场消息人士表示，除美国需求走强外，来自亚洲主要市场，尤其是新加坡和韩国的采购兴趣，也支撑了澳大利亚牛脂价格保持坚挺。

上述澳大利亚消息人士表示：“当前全球牛脂市场的主要驱动因素，仍然是可再生柴油（RD）和可持续航空燃料（SAF）行业的强劲需求。这些行业持续吸纳大量原料，尤其是在北美和南美市场，从而为国际牛脂价格提供了有力支撑。”

该消息人士称，澳大利亚牛脂持续受到亚洲主要市场，特别是新加坡和韩国买家的积极关注。在近期地缘政治波动背景下，这种持续的区域需求，加上全球消费保持健康，共同支撑了澳大利亚原产牛脂价格维持坚挺。

新加坡和美国市场参与者都更倾向于采购高品质、低游离脂肪酸的澳大利亚牛脂，因为其质量稳定、加工性能良好，并具备可持续性优势。随着大型可再生燃料炼厂生产面向全球市场、尤其是亚洲和欧洲市场的SAF和可再生柴油，新加坡已成为澳大利亚货源日益活跃的竞争买家。

美国交易员表示，新加坡买家正对澳大利亚货源给出具有竞争力的报价。该人士表示：“澳大利亚货源由于游离脂肪酸偏低，因此有更高的溢价。买家仍然按这一水平采购，而且他们仍在与同样从澳大利亚采购的新加坡买家竞争。”

展望后市，市场预计在近期内，受美国和亚洲稳定需求支撑，澳大利亚牛脂价格仍将保持坚挺，除非地缘政治环境或原料供应出现明显变化。