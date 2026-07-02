在地缘政治困局加剧背景下，日本与印度将就石油储备机制开展合作

日本经济产业省与印度石油和天然气部于7月2日发布联合声明称，在地缘政治紧张局势下，为提升能源韧性，日本与印度将围绕石油储备机制等领域开展合作。

联合声明表示，此举是在当天早些时候日本首相高市早苗与印度总理纳伦德拉·莫迪在新德里举行峰会之后作出的。两国领导人表示，双方将作为亚洲主要能源消费国加强协作。

根据双边合作安排，日本与印度将就原油及石油产品储备体系和储备机制相关领域分享各自的专业经验。

联合声明称，双方将重点围绕国家储备体系和储备机制开展合作，包括行业库存，以及与生产国安排的协调、应急响应和市场稳定等相关机制。

目前，印度正寻求成为国际能源署成员，而日本是国际能源署的重要成员国。7月2日，一位日本政府消息人士向S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts表示，日本希望此次双边合作对话有助于印度满足参与国际能源署的相关要求，例如持有90天库存的义务。

根据日本外务省发布的声明，高市早苗在峰会上表示，日本重视印度在维护国际能源市场稳定方面将发挥的作用，并将支持印度参与国际能源署。

国际能源署成员国于3月11日同意从储备中释放创纪录的4亿桶石油，以应对该机构所称历史上规模最大的中东供应冲击。

联合声明称，作为双边合作的一部分，双方还重申，“稳健、自主且高效的油气海上运输，是两国能源安全的重要支柱”。

声明还指出，两国一致同意“探索海上能源运输产业链中的合作机会，包括联合投资”。

为推进合作，双方决定在日印能源对话框架下，通过日印石油和天然气联合工作组开展相关讨论。