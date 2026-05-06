驳船短缺、信贷紧缩背景下，斯里兰卡船用燃料需求下降

多位市场消息人士表示，受驳船运力不足影响，4月斯里兰卡各港口的船用燃料油需求有所下降。受询盘偏少、信贷紧缩以及市场参与者风险偏好谨慎等因素影响，4月整体交易表现平淡，5月的供应安排则主要依赖此前已签订的合同。

斯里兰卡需求下降

市场参与者表示，4月份科伦坡、亭可马里和汉班托塔港口的船用燃料需求有所减弱。

一位科伦坡的船用燃料供应商告诉标普全球能源（S&P Global Energy）旗下的Platts：“斯里兰卡方面，4月成交量较3月明显下降，主要原因是需求显著回落，可能与油轮调配有关。3月船用燃料询盘量约为30万吨，但到4月已大幅降至约10万吨。”

该供应商表示：“所有三种船用燃料等级的最终成交量环比下降了约25%。平均而言，4月份我们在科伦坡和汉班托塔的超低硫燃料油（VLSFO）成交量约为1,800吨。印度的燃料品种及供应相对充足，因此部分需求可能转移到了那里。”

该供应商补充表示：“在3月份，前两到三周的需求非常旺盛。虽然驳船数量不多，但仍然有需求，而真正的需求限制主要在于驳船运力不足。整体来看，斯里兰卡市场3月规模约为11.8万吨，如果当时驳船运力不那么紧张，这个数字可能会更高。”

Platts评估，5月5日交付至科伦坡的0.5%含硫船用燃料油价格为970美元/吨，较本周初下跌10美元/吨。交付至亭可马里的0.5%含硫船用燃料油评估价为995美元/吨，较本周初下跌10美元/吨。

另一家供应商表示：“在信贷方面，受船用燃料价格高企影响，我们的供应商收紧了信贷额度，这也迫使我们相应降低自身风险敞口。自4月起，我们已将账期由30天缩短至14天，部分情况下甚至缩短至7天。”

这家供应商补充道：“对于某些客户，我们完全停止了提供信贷。鉴于持续的冲突，由于一些参与者可能出现财务困境，我们也更加密切地评估了交易对手风险。我们现在只向成熟的船用燃料贸易商和信誉良好的船东提供信贷，以减少风险。至于5月份，我们主要交付在4月份敲定的合同，而新的销售活动仍然相对低迷。”

4月船用燃料价格企稳

第三位斯里兰卡供应商表示：“4月份斯里兰卡的形势有所好转，与3月燃料供应紧张、需求疲软的情况相比有所缓和。然而，4月份的需求依然不强劲。受近期冲突的影响，VLSFO的需求有所下降，价格也随之走低。”

这家供应商表示：“位于亭可马里港的兰卡印度石油公司（Lanka IOC PLC）供应了近6,000吨，而在科伦坡，我们供应了7,000吨。大部分需求是由液化天然气（LNG）运输船和散货船推动的。”

这家供应商表示：“积极的一面是，我们看到4月份对船用轻柴油的强劲需求，其价格比印度便宜200至300美元。我们在港口面临了一些驳船短缺的问题，但在港外锚地的情况是正常的。展望5月，我们预计销量将保持强劲。”

船用轻柴油（MGO）需求受价格竞争力推动

一位斯里兰卡的贸易商表示：“在4月份，交易量环比至少下降了1.5万吨。市场表现正常。据观察，VLSFO的平均单笔加油量在500至600吨之间，大部分需求由科伦坡的散货船和集装箱船推动。”

该贸易商表示：“我们也看到了对MGO的稳健需求，平均单笔供应量在260至270吨之间。MGO需求的增加可归因于具有竞争力的定价，因为我们的报价明显低于印度和富查伊拉的报价。”

该贸易商补充称：“从运营层面看，当前驳船运力偏紧：驳船供应需至少提前一周询价安排。目前，科伦坡共部署6艘驳船，亭可马里和汉班托塔各部署1艘。

高硫燃料油（HSFO）需求下降

据市场消息人士透露，4月份斯里兰卡港口的HSFO需求有所减弱，原因是该地区其他邻近港口的燃料品种及供应相对充足。

另一位贸易商表示：“最近，我们没有观察到对HSFO的任何需求，我们在科伦坡的供应量约为1.5万至1.8万吨。在运营方面，我们的港口目前缺乏HSFO储罐，因此每当接到需求时，我们都会直接装载货物并供应给船只。”

Platts于4月1日评估，4月份交付至科伦坡的380 CST船用燃料油平均价格为942.16美元/吨，环比下降57.33美元/吨。在科钦，Platts评估交付的380 CST船用燃料油平均价格为644.57美元/吨，同期下降7.02美元/吨。