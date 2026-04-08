霍尔木兹海峡局势动荡，韩国政府为4月、5月锁定了1.1亿桶原油供应

韩国产业通商资源部（MOTIR）4月7日表示，韩国政府已从17个国家锁定了未来两个月的1.1亿桶替代原油供应，以弥补中东地区的供应缺口，并帮助国内主要炼油企业维持稳定的燃料生产，满足国内外消费者的需求。

MOTIR次官Yang Ghi-wuk在新闻发布会上表示，政府已达成现货采购协议，为4月和5月分别购买5,000万桶和6,000万桶原油，这些原油将通过替代航线运输，避开霍尔木兹海峡。S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts出席了该发布会。

Yang在新闻发布会上表示，这批货物来自全球17个国家，横跨非洲和美洲。Yang补充道：“其中包括刚果、加蓬、加拿大、澳大利亚、巴西和美国，以及沙特阿拉伯的延布港和阿联酋的富查伊拉港。”

MOTIR未具体说明政府购买了哪些等级的原油。然而，据两家韩国炼油商位于新加坡的交易办公室的交易员和一家位于瑞山 (Seosan) 的炼油厂的原料经理于4月8日告诉Platts，当地炼油厂已经熟悉巴西的图皮 (Tupi) 和布齐奥斯 (Buzios) 原油、加拿大的冷湖 (Cold Lake) 原油、刚果的杰诺 (Djeno) 原油、澳大利亚的西北大陆架 (North West Shelf) 和Ichthys凝析油，以及美国的WTI米德兰 (WTI Midland) 和玛斯混合 (Mars Blend) 原油。

Yang说：“未来两个月运抵的1.1亿桶原油占韩国月度原油进口量的60%-70%，韩国月均原油进口量约为8,000万桶。”

根据MOTIR的简报，自3月20日以来，作为亚洲第三大、世界第四大原油进口国的韩国，未收到任何来自中东的货物。

来自波斯湾的油轮到港受阻，持续推高中东基准迪拜原油的价格结构。Platts评估，3月份现货迪拜原油与同月迪拜掉期之间的价差达到创纪录的月平均37.66美元/桶。4月6日，该价差的最新评估值为27.68美元/桶。

然而，包括S-Oil在内的两家当地主要炼油厂的原料经理在4月6日至8日的市场讨论中告诉Platts，预计一些从富查伊拉港和延布港装载的轻质和中质含硫原油货物将于4月19日当周运抵。

韩国国家石油公司3月27日发布的最新数据显示，今年1-2月，韩国从中东进口了1.2428亿桶原油，占同期总进口量1.7731亿桶的70%。

炼油厂运营与燃料产出

位于蔚山 (Ulsan) 和丽水 (Yeosu) 的三家炼油厂的产品营销经理告诉Platts，韩国几家大型民营炼油企业称政府为确保关键原油原料所做的巨大努力非常有帮助，特别是因为该国的炼油业不仅为国内消费者供应燃料，还服务于亚洲、大洋洲和美国西海岸的客户，这些客户严重依赖韩国长期供应的柴油、汽油和航空煤油。

这些产品经理表示，韩国是亚洲最大的清洁油品供应国，其炼油业在区域市场中扮演着重要角色。

蔚山一家大型炼油厂的产品销售经理表示：“政府在4月和5月的原料采购支持将帮助炼油厂履行对亚太地区客户的第二季度中期馏分油长期供应义务。”

韩国国家石油公司 (KNOC) 的数据显示，今年1-2月，韩国共出口了7,247万桶汽油、柴油和航空燃料，较去年同期的6,308万桶增长了14.9%。

政府的贸易支持

政府在4月8日的官方政策简报中表示，为进一步确保替代原油供应，总统李在明 (Lee Jae-myung) 派遣其幕僚长作为战略经济合作总统特使，负责与哈萨克斯坦、阿曼和沙特阿拉伯进行石油供应谈判。

总统幕僚长Kang Hoon-sik在4月7日出发前的一次简报中表示，在中东冲突完全解决之前，政府正在尽一切努力确保原油和石脑油等替代资源。

Kang承诺将与当地炼油厂和石化公司密切合作，确保与石油供应商的高层磋商能产生切实成果。

3月18日，作为总统特使访问阿布扎比归来的Kang宣布，韩国已向阿联酋锁定了2,400万桶紧急原油供应，货物已在运往韩国的途中。

Kang还强调，政府正在采取措施，确保目前滞留在霍尔木兹海峡的26艘与韩国相关的船只安全通行，其中包括7艘油轮。