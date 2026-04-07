印尼提高燃油附加费上限，航空公司因航煤成本上涨而提高票价

印尼经济事务协调部长Airlangga Hartarto于4月6日表示，印尼将把喷气式飞机和螺旋桨飞机的最高燃油附加费上限提高到38%，而此前喷气式飞机为10%，涡轮螺旋桨飞机为25%。这是为减轻燃油成本上涨影响而采取的措施之一。

Hartarto在新闻发布会上表示：“为使国内机票涨价在公众可承受范围内，政府正努力将机票价格涨幅控制在9%–13%左右。”

他表示，截至4月1日，雅加达苏加诺-哈达机场的航空燃料价格已从之前的13,656印尼盾/升（0.80 美元）上涨至23,551印尼盾/升（1.30 美元），燃料成本约占航空公司运营成本的 40%。

此次附加费上调将得到临时财政措施的支持，其中包括免除机票11%的增值税，以此提供2.6万亿印尼盾（1.52亿美元）的补贴，该措施有效期为两个月，并视情况进行调整。

S&P Global Energy（标普全球能源）旗下的Platts评估，在格林威治标准时间4月6日08:30亚洲收盘时，新加坡离岸价航空燃料/煤油基准现货价格为228.76美元/桶，已连续第六个交易日保持在200美元/桶以上。

Platts的数据显示，4月6日，新加坡离岸价航空燃料/煤油现货对即月迪拜现货原油的裂解价差（衡量该产品相对于其提炼原油的相对强度的指标）被评估为108.56美元/桶，自3月27日以来一直徘徊在100美元/桶附近。

区域航空公司提高票价

亚航X于4月6日在新闻发布会上宣布，由于航空燃料价格上涨和市场波动，该公司已在全航线网络内实施燃油附加费。

这家总部位于马来西亚的长途低成本航空公司已将燃油附加费上调约20%，票价上调31%至40%，加入了明确转嫁更高成本的区域航空公司行列。

此举的背景是，为应对供应紧张和价格上涨，东南亚各地的监管机构纷纷调整燃油附加费。

在菲律宾，民航委员会将4月1日至15日出票的适用燃油附加费提高至8级，高于该国自2025年8月以来实施的4级燃油附加费，允许航空公司在国内和国际航线上征收更高的费用。随后，小费迪南德·马科斯总统宣布全国进入能源紧急状态。

在8级标准下，国内航班的燃油附加费可能在253-787菲律宾比索之间，国际航班则为835.06-6,208.98菲律宾比索，具体取决于航程距离。

在越南，越南民航局于3月23日表示，超过60%的航空公司已经实施或计划提高票价或燃油附加费，涨幅从5%到20%不等，或每张机票另外收取13万至超过1,000万越南盾的费用。

泰国国际航空公司于3月24日在其网站上表示，已设立一项特别燃油附加费，针对4月1日至5月31日期间出票的、从日本飞往曼谷的航班征收。

在该地区的其他地方，各国政府采取了不同的方法。虽然印尼和菲律宾已经调整了燃油附加费上限，但另一个对该系统进行集中监管的国家泰国，尚未宣布新的全国性燃油附加费框架，尽管航空和燃料市场在供应中断的情况下仍面临压力。

新加坡已将可持续航空燃料 (SAF) 征税框架的实施推迟了六个月。

与拥有市场驱动型燃油附加费系统的新加坡类似，马来西亚没有设定附加费上限，但允许航空公司在现有定价结构内收取燃油附加费，亚航X等航空公司也相应调整了费用。