天然气出口国论坛（GECF）秘书长：如果伊朗冲突现在停止，天然气复苏将需要6个月到1年的时间

天然气出口国论坛（GECF）负责人4月22日表示，如果影响供应的美以在伊朗的冲突明天停止，全球天然气全面复苏将需要六个月到一年的时间，但如果冲突持续六个月或更长时间，减少了必要的上游投资，这种转变可能会更具结构性。

在巴黎举行的一场以非洲为重点的能源会议上，GECF秘书长Philip Mshelbila表示，伊朗冲突在中短期内扰乱了天然气市场。这场冲突大幅削减了通过霍尔木兹海峡的液化天然气流量，并直接打击了能源基础设施。

在沙特阿拉伯、科威特、阿联酋和卡塔尔遭到袭击的天然气和液化天然气基础设施中，包括后者（卡塔尔）的拉斯拉凡（Ras Laffan）综合设施，这是世界上最大的天然气液化设施。

Mshelbila表示，在短期内，这“引发了价格的大幅飙升，使市场回到了2022年”俄乌冲突爆发后“所见到的波动状态”。

他补充说，这重塑了供需动态，而在冲突前，天然气市场预计今年将转向供过于求。“显然，这场冲突对此产生了影响。目前尚不清楚这仅仅是延迟，还是这种供过于求的情况永远不会到来。”

Mshelbila表示，从长远来看，全面的影响将取决于破坏的严重程度和持续时间。他指出，对海湾基础设施的进一步袭击，甚至关闭曼德海峡（沙特阿拉伯出口能源的红海生命线），都可能使前景恶化。

也门胡塞武装此前曾袭击过曼德海峡（苏伊士运河以南的一条关键狭窄水道）的船只，并威胁要再次这样做。

Mshelbila说：“我们认为，如果整个冲突在今天得到解决，世界可能会很快复苏。是的，破坏已经造成，但再给六个月、一年的时间，就会出现复苏。”

“如果这种情况持续六个月或更长时间，我们可能会看到能源动态发生更多结构性变化。”他说，这可能包括重新转向煤炭，或更迅速地向可再生能源转型。

Mshelbila补充说，随着企业寻求降低风险，投资时间表已经在被重新评估，最终投资决策也被推迟。

GECF估计，未来30年全球需要11万亿至12万亿美元的投资，以满足预计的天然气需求增长，其中95%的投资在产业链上游。

因此，Mshelbila表示，对危机的“下意识反应”和不断上升的资本成本可能会将“天然气时代推向未来”。

非洲的角色

Mshelbila表示，在中东流量受限的情况下，非洲在满足需求方面可以发挥作用，他指出阿尔及利亚、利比亚、埃及、尼日利亚、莫桑比克等国拥有巨大的天然气储量。他说，仅尼日利亚就拥有209万亿至600万亿立方英尺的天然气储量。

他说：“对于非洲的天然气出口国来说，全球天然气价格趋紧正在创造机会。”但他指出，该大陆目前的产量仅占其总产能的40%，整个非洲的液化天然气设施和管道并未满载。

他说：“储量是有的，但产量没有跟上。因此，在短期内占领市场（无论是欧洲还是亚洲市场）的能力……正在被错失。这是一个错失的机会，而这个机会实际上正被北美（主要是美国和加拿大）抓住。”

因此，他恳求非洲国家鼓励上游投资，建设互联互通的区域跨境管道系统，通过天然气加工和石化设施增加附加值，并扩大跨境液化石油气（LPG）基础设施。