工会人士称，西澳铁矿石业务仍可能出现更多罢工

西澳电气行业工会秘书长Adam Woodage表示，在必和必拓集团位于黑德兰港的大宗散货出口码头员工于7月16日停工后，未来一年西澳铁矿石业务可能还会遭遇更多罢工。

矿商必和必拓7月19日向S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts表示，因63名港口员工于7月16日因薪酬条件问题停工8小时，公司将于7月21日就港口业务与工会代表举行谈判会议。

必和必拓在声明中表示，7月21日将与电气行业工会、澳大利亚制造业工人工会及澳大利亚工人工会代表会面。这些工会代表了必和必拓港口运营及维护岗位的员工。澳大利亚公平工作委员会将作为独立协调方参与此次会议。公司还将于7月23日与高压电岗位员工另行会谈。

Woodage于7月17日在珀斯对媒体表示，7月21日和7月23日会议的结果，将决定电气行业工会成员是否会要求工会“参与更多罢工行动，我们也会与会员进一步讨论”。

7月17日，当被问及未来12个月西澳其他铁矿石矿商是否也可能面临进一步劳资行动时，Woodage表示：“有这种可能，我不会排除。未来12个月内确实可能发生。”

Woodage表示，电工会不时联系电气行业工会，请工会代表他们处理各类问题，包括不公平解雇、纪律听证以及不合理薪酬等。

不过，Woodage表示，目前除必和必拓外，尚未考虑对其他企业采取罢工行动，“因为根据《公平工作法》，采取行动需要经过严格程序……而我们与皮尔巴拉地区其他矿商尚未进入这一程序阶段。”

新的工作协议

必和必拓提出，在2025年10月启动谈判后，将通过一项港口运营协议覆盖约450名员工。

对于7月21日和7月23日的会议，必和必拓表示，其重点“仍是推动谈判取得建设性进展，达成公平合理的协议”。

必和必拓表示：“我们承诺继续本着诚信原则，就铁矿石业务中的新工作协议展开谈判，并认为由独立的公平工作委员会参与，是实现最佳结果的最具建设性的方式。”

具有国际影响

尽管最终只有63名员工参与罢工，而Woodage在7月8日最初曾表示将有“大约160至200人”参与劳资行动，但他仍称7月16日的罢工是一次“成功”。

Woodage表示，7月16日“所有为必和必拓工作的电工都离岗停工”，同时锅炉工、装配工、操作员等其他工种员工也参与其中。

西澳矿产与能源商会首席执行官Aaron Morey于7月17日对珀斯媒体表示：“无论实际参与人数多少，都不能否认这会影响生产率，而生产率对于薪资问题至关重要。”

Morey表示：“这是一起具有国际影响的事件，投资者都在关注，生产率也受到了影响……如果我们继续以这种方式冲击生产率，那么要实现工人应得的薪资增长将会越来越困难。”

Woodage表示，电气行业工会已与必和必拓的“重要投资者”会面，对方曾就工会提出的加薪要求所带来的财务影响进行询问。

这位工会官员表示，根据电气行业工会测算，若为黑德兰港设施全部450名员工每人每年加薪2.5万澳元，必和必拓每吨铁矿石产量的成本仅增加0.09澳元。必和必拓未对这一估算作出评论。

Woodage表示，受罢工导致的人员安排影响，必和必拓1号翻车机原定维护计划被推迟，但必和必拓称这一说法不属实。

Woodage称，必和必拓3号翻车机的运行也受到罢工影响，公司2号装船机同样受到波及。必和必拓未就3号翻车机置评。

不过，必和必拓表示，7月16日当天共有7艘船在装货，其中包括罢工期间装货的船舶。其中一艘“Iron Southern Cross”号已按计划于7月17日清晨离港。

关于干扰程度的争议

澳大利亚矿业委员会首席执行官Tania Constable于7月16日对珀斯6PR电台表示，若劳资行动持续更长时间，澳大利亚出口收入可能损失数十亿澳元。

Constable表示：“我们做过一段时间的数据统计……如果发生约6周的罢工，[铁矿石]出口收入损失大约将达到90亿澳元。”

Constable表示，这相当于西澳将损失约5亿澳元的矿权使用费收入，而这些资金本可用于政府在医院和学校等方面的支出。

Constable表示：“所有人都应对此感到担忧。我们需要尽快缓和紧张局势，确保不要再出现此类行动。这没有必要，也会向全澳大利亚传递错误信号，让人们看到这种行为会对铁矿石行业造成多大损害。”