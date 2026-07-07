马来西亚、日本和韩国钢铁行业对欧盟新版进口配额看法不一

欧盟推出新的钢铁进口配额后，马来西亚、日本和韩国的钢铁行业反应不一，市场参与者正评估这项新规对其进入欧洲市场的影响。

7月1日，欧盟设定了1,830万吨的钢铁免税进口配额，旨在保护欧洲钢铁行业免受全球产能过剩冲击。根据欧盟委员会的说法，其中一半配额分配给与欧盟签有自由贸易协定的国家，其余部分则分配给欧盟所有贸易伙伴，其中也包括该集团的自贸协定伙伴。

欧盟委员会表示，超出配额的进口钢铁在所有产品类别中都将被征收50%的关税，高于此前制度下25%的税率。

马来西亚的担忧

马来西亚钢铁工业联合会（MISIF）7月7日向Platts表示，对欧盟新的配额安排“深感担忧”。MISIF称，尽管马来西亚钢铁生产商并未导致欧盟进口激增，但仍在新规下受到不利影响。

MISIF表示，尽管马来西亚对欧盟的钢铁出口规模相对温和，但由于该国未与欧盟签署自由贸易协定，其进入当地市场的机会仍将受到限制。

MISIF主席Roshan Abdullah在声明中表示：“我们一贯以负责任且适度的方式出口，从未造成这些措施所针对的供给过剩。因此，如今我们的生产商反而成为最受不利影响的群体之一，确实令人担忧。”

欧洲钢铁协会（Eurofer）数据显示，2025年马来西亚向欧盟出口钢铁产品47.4227万吨，较2024年的15.538万吨增长205.2%，较2021年的3.4362万吨增长1,280.1%。

MISIF表示，受疫情后市场复苏带动，部分钢铁生产商进入出口市场，马来西亚钢铁出口在2022年至2024年间快速增长。因此，这几年的出口量并不能真实反映该国长期的出口潜力。

在全球持续推进钢铁过剩产能治理的背景下，MISIF呼吁各方对马来西亚钢铁生产商给予公平、公正的对待。

日本称欧盟配额构成压力

与此同时，日本五家钢铁行业协会将欧盟的钢铁配额及其他保障措施形容为“不恰当且令人遗憾”，并指出双方本身就是自由贸易协定伙伴。

日本钢铁行业组织表示，日本此次获得的最新关税配额约为80万吨，几乎只有2022年至2024年欧盟自日本年均进口量约150万吨的一半。

日本钢铁行业组织在7月1日的声明中表示：“欧盟采取的不公平贸易措施，已严重阻碍日本企业向欧洲市场顺畅出口钢铁产品，并威胁到我们服务欧洲客户的能力以及持续作出贡献的基础。”

签署该声明的机构包括日本钢铁联盟、日本特殊钢协会、日本不锈钢协会、日本线材制品协会以及非一贯制钢铁生产商协会。声明还呼吁日本政府继续与欧盟开展谈判。

Eurofer数据显示，2025年日本向欧盟出口钢铁产品71.8619万吨，较2024年的140万吨下降48.4%。在此次回落之前，日本对欧盟钢铁出口曾在2022年至2024年间升至年均150万吨，明显高于2021年的83.9067万吨和2020年的23.8463万吨。

韩国欢迎新安排

与此同时，韩国钢铁协会对该国在韩欧谈判中、依托双方自由贸易协定所争取到的相对有利配额表示欢迎。

欧盟向韩国提供了207.3万吨的专属钢铁配额。韩国产业通商资源部6月30日声明称，虽然这一数字较此前保障措施下的水平下降了19.7%，但降幅明显低于新制度下欧盟整体约46%的免税进口缩减幅度。

韩国钢铁协会在7月1日的声明中表示：“在贸易环境快速变化的情况下，韩国钢铁行业将能够更稳定地维持与欧盟市场现有客户的业务关系，并建立可预期的出口基础。”

Eurofer数据显示，2025年欧盟自韩国进口钢铁产品310万吨，与上年基本持平，但较2021年的210万吨增长49.6%。

S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts于7月6日评估，南欧出厂价TSI南欧热轧卷价格为770.65美元/吨，较7月3日下跌1.55美元/吨，但较6月29日上涨5.31美元/吨。