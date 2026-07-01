专访：硫磺库存支撑Nickel Industries新建HPAL工厂加快投产

在硫磺价格见顶前，于印尼从事镍矿开采及下游加工业务的镍生产商Nickel Industries，已为其Excelsior镍钴高压酸浸（ENC HPAL）项目提前储备硫磺。公司董事总经理Justin Werner在接受S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts采访时表示，新工厂计划生产2万吨以氢氧化镍钴（MHP）形式计的镍。

Nickel Industries通常从中东地区进口用于HPAL工艺的硫磺，其中包括来自伊朗的供应。由于该地区军事冲突持续，公司目前正从北美采购硫磺，以满足硫酸生产需求。

Werner表示，供应中断已将硫磺价格从此前的250美元/吨推高至每吨逾1,000美元。不过，Nickel Industries已以平均450美元/吨的价格为ENC HPAL工厂完成硫磺备货，库存可支撑至9月底，尽管成本压力仍有所上升。

他说：“另一方面，我们也看到，MHP相对LME镍价的计价系数明显提高，这在一定程度上缓冲了硫磺价格上涨带来的成本压力。”

中东地区能否达成持久和平协议，以及硫磺价格将以多快速度回落，仍是两大未知数。不过，Nickel Industries正继续推进持股46%的ENC工厂投产调试，预计将在7月产出首批MHP，并很快向SpaceX供货。

公司最初曾考虑将其在ENC的持股比例提高至55%，但最终引入了投资者——韩国零部件供应商Spear，由后者收购10%的股份。

Werner表示：“他们是SpaceX仅有的五家认证供应商之一，而我们是唯一一家与Spear签订长期10年[承购]合同的企业。我们认为，这充分验证了该项目及其产品质量的竞争力。这意味着，ENC生产的镍将在不久的将来用于SpaceX火箭。”

随着ENC HPAL产线启动，Nickel Industries还将开始生产镍正极材料以及硫酸镍和硫酸钴。虽然目前没有单独披露相关产量指引，但预计其规模将明显小于MHP。

生产计划

按权益口径计算，Nickel Industries计划今年从新工厂生产2万吨MHP镍，并从华越镍钴HPAL项目额外获得8,000吨产量，对应其10%的持股比例。

Werner表示，ENC预计将在10月达到7.2万吨/年的设计产能，但HPAL项目整体上通常能够超产。“以华越为例，该厂设计产能为6万吨/年，而实际运行产量已达到8万吨/年，比设计产能高出40%。”

6月24日，Nickel Industries宣布投资另外两个HPAL项目。其中一项为投资1.69亿美元，收购Teluk Metal Industry 17.5%的权益。该项目预计MHP镍产能为38,640吨/年，资本开支担保为9.65亿美元。按此计算，该持股将为Nickel Industries带来每年6,775吨产量。

第二项投资通过换股方式完成，公司以其Sampala矿山18%的股份，换取Chengsheng New Energy HPAL项目36%的权益。后者获得6.71亿美元资金支持，设计产能为28,357吨/年，按权益计算，Nickel Industries对应产量为每年10,208吨。

Werner表示：“实际上，我们相当于获得了1.7万吨镍产量，而支付的现金只有1.69亿美元。”

Sampala矿山

Werner表示，这两个项目预计都将在2027年9月前后达到设计产能。再稍早一些，到2027年上半年末，Nickel Industries还将迎来Sampala矿山的首次出矿。这将是继Hengjaya之后，公司第二座自有矿山。

目前，公司已获批今年RKAB，即印尼矿山生产许可，对应矿石产量为1,430万吨。这低于公司此前争取的2,500万吨，但仍显著高于2025年约1,000万吨的开采量。

Werner称，Nickel Industries还将在2026年7月申请调整其采矿配额，争取将配额提高至1,900万至2,000万吨。他解释说，印尼政府通常在每年年初发放配额，年中企业可申请调整。

他说：“其他生产商的配额被大幅削减。相比之下，我们获得了更多矿石配额，因为我们在HPAL和镍生铁领域进行了投资。”

基于同样原因，他对Sampala矿山未来获得稳健许可充满信心。Werner表示：“政府已经表明，将下游加工一体化的矿山通常会获得更有利的政策支持，而Sampala将把100%的矿石供应给Teluk和Chengsheng的HPAL项目。”

以价格改善利润空间

作为全球约三分之二镍产量的生产国，印尼通过配额制度对镍价具有重大影响。

Werner表示：“2025年，矿石配额可能达到3.5亿至3.7亿吨；而当政府表示今年将矿山开采配额下调至2.6亿至2.7亿吨时，LME镍价立即受到影响。镍价从[2025年12月]的每吨14,500美元，升至[2026年1月]的18,000至19,000美元/吨。”

他认为，印尼政府希望看到一个能够为生产商带来更好利润空间的镍价水平，而每吨18,000至20,000美元，可能既能为印尼生产商保留较好利润，又不会刺激其他国家的生产商重启运营。

不过，近期印尼能源与矿产资源部表示，由于矿商提出修订RKAB方案，该国获批的镍矿产量可能高于最初指引。受此影响，LME三个月期镍价格在一周内下跌了近每吨1,000美元，从6月22日的每吨17,754美元降至6月26日的每吨16,700美元，市场热度有所降温。

尽管提前规划并不容易——因为“你并不完全清楚政府最终会给多少配额”——Werner预计，到2027年，Nickel Industries的产量可能达到：镍生铁中的镍12万吨，以及MHP、正极镍和硫酸镍中的镍8万至10万吨。这样的产品结构将进一步扩大公司在高温合金和电池领域的布局。

由于印尼的镍生产成本处于全球较低水平，Nickel Industries并不担心仍处于起步阶段的深海富镍结核开采项目，即使这类项目最早可能在明年启动。

Werner表示：“我认为这类项目无法与印尼生产商竞争。海底超深水区域开采技术复杂，又面临洋流和风暴等因素，成本应会相当高。后续发展还有待观察，但我确实认为，在许可审批方面将面临不少挑战。”

他补充说，一些有意开展深海开采的企业曾与公司接洽，探讨是否可以在其工厂加工这些结核。“我们评估过，但认为这项业务无法带来盈利。”