阿根廷正将自身打造为关键矿产投资高地

阿根廷矿业国务秘书6月11日表示，随着政府推进经济改革并出台新的法律框架以吸引和支持矿业项目，阿根廷有望成为关键矿产投资的重要目的地。

阿根廷矿业国务秘书Luis Lucero在美国商会主办的一场关键矿产活动上表示：“阿根廷拥有全球最重要的关键矿产资源组合之一。”

根据标普全球市场财智的数据，阿根廷拥有8,550万吨锂储量和资源量，以及1.243亿吨铜储量和资源量。

Lucero表示：“仅有资源本身并不足以吸引投资。投资需要对制度的信任、对监管的信心、对政治领导力的信心，以及对今天启动的项目在未来10年、20年或30年仍具可行性的信心。”

他补充说：“我认为，阿根廷如今正以前所未有的方式提供这种信心，这是多年来未曾做到的。”

Lucero表示，这种重新建立的信心，源于阿根廷总统哈维尔·米莱（Javier Milei）政府对财政纪律、宏观经济稳定、监管松绑以及进一步扩大投资开放的重视。这些改革有助于为长期项目营造更具竞争力的环境。

这位矿业国务秘书还强调了阿根廷于2024年经国会批准的新竞争性投资框架，以及中央政府与矿业省份就矿业在经济中扮演的关键角色达成的广泛共识。

Lucero表示，在战略愿景方面，阿根廷与美国目前正处于两国关系有史以来最密切的时期。

他说：“两国政府都坚定支持经济自由、民主制度、私人投资和法治。这种一致性为深化合作、并为投资者建立长期信心创造了独特机遇。”

行业快速扩张

今年2月，两国政府签署