澳大利亚矿产勘探支出攀升遭遇资本利得税障碍

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金属与采矿、煤炭、电力、有色金属、黑色金属
2026年6月3日
要点速递
3月季度矿业勘探支出增长16.3%
税收变化可能阻碍行业势头
业界担忧投资者撤离该行业
官方数据显示，截至3月31日的当季，澳大利亚矿产勘查支出同比实现增长，但在市场行情震荡的环境下，业界担忧联邦拟出台的新税种或将遏制增长势头。
根据澳大利亚统计局6月2日发布的数据，澳大利亚3月当季的矿产勘探支出上涨16.3%至9.493亿澳元（6.7933亿美元），主要受黄金勘探支出增长53.4%至4.509亿澳元的推动。
标普全球能源CERA的分析指出，尽管1月金价创下新高后，受周期性不利因素拖累，3月伦敦金银市场协会（LBMA）金价受中东冲突的提振效应有所减弱，但勘探投入依旧实现增长。
然而，澳大利亚联邦政府在5月12日发布的2026至2027财年（财年统计周期为当年7月至次年6月）预