澳大利亚矿产勘探支出攀升遭遇资本利得税障碍

官方数据显示，截至3月31日的当季，澳大利亚矿产勘查支出同比实现增长，但在市场行情震荡的环境下，业界担忧联邦拟出台的新税种或将遏制增长势头。

根据澳大利亚统计局6月2日发布的数据，澳大利亚3月当季的矿产勘探支出上涨16.3%至9.493亿澳元（6.7933亿美元），主要受黄金勘探支出增长53.4%至4.509亿澳元的推动。

标普全球能源CERA的分析指出，尽管1月金价创下新高后，受周期性不利因素拖累，3月伦敦金银市场协会（LBMA）金价受中东冲突的提振效应有所减弱，但勘探投入依旧实现增长。

然而，澳大利亚联邦政府在5月12日发布的2026至2027财年（财年统计周期为当年7月至次年6月）预