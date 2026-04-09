铜冶炼厂面临关停风险，昆士兰矿业公司敦促升级铁路设施

在嘉能可集团（Glencore PLC）可能关停其位于澳大利亚昆士兰州的铜冶炼厂及精炼厂之前，当地矿业公司正要求对一条1,000公里的铁路干线进行升级改造，以支撑昆士兰州下一波关键矿产的开发。

据昆士兰州政府介绍，该州远北地区的西北矿产带蕴藏了全州约75%的贱金属矿产资源，包括铜、铅、钒、锌，以及大型银矿和磷矿矿床，同时具备稀土开发潜力。

该区域内设有嘉能可的伊萨山铜冶炼厂和汤斯维尔铜精炼厂。该公司在2025年10月从州政府和联邦政府获得了6亿澳元，以维持其资产运营至2028年底。嘉能可金属澳大利亚公司临时首席执行官Troy Wilson表示，当前铜冶炼市场竞争 “激烈” 且 “并非公平竞争环境”，导致其业务运营面临压力。

自嘉能可伊萨山地下铜矿于2025年7月关闭以来，该铜冶炼厂一直完全依赖第三方精矿，其中绝大部分来自昆士兰州西北部的矿山。

这家铜冶炼厂一旦关停，矿商在昆士兰州将不再拥有本土增值加工的选择。这些矿商将不得不通过铁路将精矿运往汤斯维尔港口用于出口，但该铁路线亟需大规模升级改造，以保障出口货物顺利运抵市场、相关设备能够运入，因为该线路易受洪水侵袭。

经济发展倡导机构伊萨山-汤斯维尔经济开发区（MITEZ）首席执行官Maria James告诉S&P Global Energy（标普全球能源）旗下的Platts，这条铁路线对该地区其他处于开发和勘探阶段的关键矿产矿山也至关重要。

然而，在今年3月，澳大利亚联邦政府下属机构澳大利亚基础设施局将伊萨山矿冶精炼枢纽至汤斯维尔港铁路走廊升级项目从其十年优先项目清单中剔除，引发行业强烈失望。

被移出优先名单的铁路走廊升级项目包括对该线路西段的升级——这对MITEZ和西北矿产带至关重要。James说：“尽管整条线路大部分路段都需要修缮，但重点是黑土区的西段，该路段更易遭遇长期洪涝。”

韧性和连续性

据James称，历史上此类天气影响曾导致铜、锌、铅和银的出口受阻长达数周。他所在的行业组织成员包括主要矿商嘉能可、South32 Ltd.和MMG Ltd.。

James说：“在任何情况下，该铁路线的韧性和连续性都对国内和国际合同以及照付不议协议的顺利履行至关重要。”

James表示，由于嘉能可、MMG的Dugald River矿和South32的Cannington矿的产品，以及所有从港口向西运输的采矿投入品，都在那条铁路线运输，“[该铁路线]根本无法承受10年没有资金支持的情况。”

伊萨山市长Peta MacRae对Platts表示，矿商的另一个选择是用卡车将精矿运到港口，但这很危险，因为游客也使用那条路线。

James表示，A6弗林德斯高速公路已经为铁路线遭遇洪水期间使用的三节式公路列车做好了配置，但这对矿商来说会产生额外成本，他们还面临着采购困难。

嘉能可支持铁路升级改造

据MacRae称，作为政府为嘉能可铜冶炼厂和精炼厂提供纾困资金的一部分，一项 “转型研究” 正在开展，研究内容包括探讨如何衔接利用该地区的其他关键矿产资源。这使得铁路升级改造显得尤为重要。

MacRae表示，铁路升级很可能会在转型研究中予以考虑。在3月与联邦和州部长举行的一次会议上，约40名行业和地方政府利益相关者将物流列为关键议题。

MacRae表示：“据我了解，这项转型研究旨在审视整个西北矿产带的经济生态体系，研究有哪些共用基础设施能够提升各类矿产的开采外运效率。” 其所在的委员会也是为该研究提供意见的相关方之一。

该公司发言人告诉Platts：“嘉能可认为，如果政府认真对待充分实现北昆士兰州的经济潜力，铁路走廊和货运路线就需要重大投资，并且两者都应被重新列入澳大利亚基础设施局的国家优先项目清单。”

该发言人表示：“包括天气影响在内的重大中断，会导致该地区的企业蒙受经济损失，也可能影响对国内外客户的供应。”

嘉能可计划未来六年在该地区资本支出25亿澳元。该公司在3月初于伊萨山举行的一次社区信息发布会上表示，这其中包括为George Fisher矿提供的7.2亿澳元，以提高锌、铅和银的产量，该矿的开采年限至少延续到2042年。

该计划还包括处于可行性研究阶段、价值10亿澳元的Black Star露天锌铅银矿。

澳大利亚基础设施局未立即回应置评请求。