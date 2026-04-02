西澳大利亚州提供免息贷款以重振镍矿

西澳大利亚州政府在4月1日的一份声明中表示，已拨款1,500万澳元用于提供无息贷款，以帮助在运营的镍矿商，并支持闲置矿山的潜在重启和新项目的增产。

在2028年7月1日之前，或在镍价连续两个季度超过22,000美元/吨之前，这些贷款无需偿还。免息期结束后，将在两年内以季度分期的方式进行无息还款。

尽管市场对这种贱金属的情绪有所回暖，但一些镍矿仍面临挑战，这些贷款旨在帮助它们重启和增产。

矿业部长David Michael在一份声明中表示：“随着市场对这种炼钢商品和电池金属的情绪和价格改善，该举措旨在为行业提供更多信心。”

“我们的镍矿商正在国际上与那些环境、社会和治理标准远低于我们的矿业管辖区竞争。”

声明称，因此，支持他们“渡过当前市场状况的风暴，并回归他们最擅长的工作，这样他们才能参与到当前和未来全球脱碳的努力中”非常重要。

2024年2月，镍被列入澳大利亚的关键矿产清单，当时西澳大利亚州政府在镍价处于多年低位的情况下为相关公司提供了矿区使用费减免。然而，仍有几家公司最终关闭了其矿山。

据该州政府称，2024年，西澳大利亚州是全球五大镍产地之一。那一年，由于印度尼西亚产品大量涌入市场，镍价暴跌。同时，镍需求的增长有赖于电池和钢铁用量的增加，而电动汽车的销量也未及预期。

根据标普全球市场财智的数据，伦敦金属交易所的现货价格已从2025年4月创下的13,874.98美元/吨的多年低点回升，于4月1日达到16,916美元/吨。印度尼西亚能源和矿产资源部长Bahlil Lahadalia于2025年12月确认了该国计划在2026年削减镍产量，这对镍价回升起到了推动作用。

根据一份3月30日的报告，S&P Global Energy CERA（标普全球能源CERA）将其对2026年伦敦金属交易所三个月期镍价的预测上调至平均17,146美元/吨。该报告指出，预计镍价将在2027年降至平均17,084美元/吨，然后在2035年前逐步回升至18,500美元/吨。

重大阻力

Wyloo Pty. Ltd. 首席执行官Luca Giacovazzi表示，对于一个在全球价格长期低迷中艰难挣扎的行业而言，这项援助是“一次受欢迎且务实的支持”。

Giacovazzi对S&P Global Energy（标普全球能源）旗下的Platts表示：“在我们开始看到价格企稳的初步迹象之际，这项援助来得正是时候。”

“我们正积极致力于重启位于Kambalda的镍矿业务，而此类举措增强了我们的信心，让我们能够继续投资，为周期的下一阶段做好准备。”

嘉能可公司的一位发言人对重启该地区镍矿的支持表示欢迎，但同时也告诉普氏，仍在生产的Murrin Murrin矿“继续面临着巨大的竞争逆风，而当前的全球供应链限制加剧了这些影响。”

根据政府数据，西澳大利亚州最大的镍矿Murrin Murrin在2024年占该州应税镍矿产量的35%，以及该州应税钴矿产量的82%。

一位州政府发言人告诉普氏，该资产目前占西澳大利亚州镍产量的“绝大部分”。根据嘉能可1月份公布的全年业绩，由于停机维护，Murrin Murrin矿的镍金属总产量在2025年下降了6%，至32,100吨。

该公司发言人表示：“嘉能可正继续与（西澳大利亚州州长Roger）Cook政府就我们在西澳大利亚州的Murrin Murrin镍钴业务进行积极接洽。”

必和必拓集团有限公司拒绝置评。该公司曾于2024年7月暂停其Nickel West业务和West Musgrave矿的运营，后于2025年8月宣布正在考虑出售其西澳镍业业务。

据该州政府称，2024年，Nickel West旗下最大的两座矿山——Mt Keith矿和Leinster矿——占西澳大利亚州应税镍矿产量的33%。

据该州政府称，在2024-25财年，由于平均销售单价下降11%，销售量下降37%至87,927吨，西澳大利亚州的镍销售额下降了44%，至21亿澳元。

艰难时期仍在持续

矿业与勘探公司协会首席执行官Warren Pearce表示，鉴于“镍行业目前仍处于艰难时期”，政府的支持尤其受欢迎。

Pearce告诉普氏：“这项举措是一个务实的步骤，为西澳大利亚州的镍运营商提供了有针对性的支持。”

“它认识到像镍这样的大宗商品的周期性以及运营商目前面临的压力。这应有助于支持现有业务的增产，并为重启闲置项目提供一条途径。”

Pearce说，作为最新被列入关键矿产清单的矿产，镍“对于炼钢和电池技术仍然很重要，西澳大利亚州有明确的机会来加强其在全球供应链中的地位”。

在此支持出台之前，澳大利亚的电池矿产行业也得到了联邦政府的支持。联邦政府于3月30日引入了立法改革，使澳大利亚出口融资署能够为包括燃料在内的关键材料提供供应链干预便利。