消息人士称，随着现有合同临近到期，日本公用事业公司正寻求长期LNG供应

据知情人士透露，随着部分合同即将到期，加之预期需求将增长，日本公用事业公司已重返长期LNG市场，以锁定替代供应量。

消息人士称，西部燃气和北海道电力已签署长期LNG供应合同，中国电力则正与潜在供应商洽谈。

一位知情人士表示，西部燃气在2025年启动谈判后，已签署一份为期10年的协议，自2028年起每年采购2船LNG，折合每年13万吨。

另一位知情人士表示，东京燃气是西部燃气的卖方。S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts联系这两家公司时，双方均拒绝就此事置评。

日本现有的大部分长期LNG合同与日本财务省公布的原油进口价格挂钩，而自2027年开始执行的新合同则普遍更倾向于与布伦特油价挂钩，因为与布伦特挂钩的LNG更便于开展套期保值。

根据日本国有资源安全机构JOGMEC（日本金属与能源安全组织）的数据，西部燃气每年45万吨的Malaysia LNG Satu合同将在2028年于履行15年后到期。同年稍后，其每年6.5万吨的萨哈林2 LNG合同也将在履行14年后到期。此外，JOGMEC数据显示，该公司与东京燃气签订的每年30万吨组合合同也将于2029年在履行16年后到期。

据三位知情人士透露，北海道电力于5月底或6月初签署合同，自2030年起连续6年每年采购1船LNG，总量折合每年6.5万吨。

北海道电力拒绝就此事置评。

随着工业用户从煤炭转向LNG，该公用事业公司仍预计需求将持续增长。北海道电力在2026年1月表示：“除持续推进能源转型外，随着能源需求上升，本公司判断北海道地区的天然气需求还将进一步增加。”

JOGMEC数据显示，北海道电力每年13万吨的马来西亚LNG合同将在2028年于履行10年后到期，其与关西电力签订的每年20万吨组合合同也将于同年在履行10年后到期。

与此同时，据两位知情人士透露，中国电力正就一份自2031年开始、为期10年的LNG合同与潜在供应商进行洽谈，以替代部分即将到期的供应协议。

两位消息人士称，该合同预计将与布伦特油价挂钩，中国电力希望每年采购4至6船LNG，即每年26万吨至39万吨。

中国电力于7月14日拒绝就此事置评。

JOGMEC数据显示，中国电力与TotalEnergies签订的每年26万吨LNG合同将在2036年于履行17年后到期。

价格前景

业内人士表示，目前针对2030年后长期LNG合同的定价讨论，大致对应布伦特原油价格的12%至12.5%，整体与过去一至两年的水平基本一致，且基本未受到2026年2月爆发的中东冲突影响。

业内人士称，市场普遍预期美国和中东新项目将带来更多LNG供应，这对市场情绪形成压制。与此同时，用于建设LNG设施的材料成本上升，也对长期价格预期形成支撑。

一位日本燃气公用事业公司人士表示：“我认为2030年后的长期市场并不强劲，甚至可能走弱，因为供应可能超过需求。或许2027年至2028年的市场仍然相对偏强，并受到中东局势的影响。”

不过，标普全球能源CERA分析师表示，部分项目建设延期可能会减少2020年代后期的供应过剩。

7月15日，Platts评估8月JKM——东北亚LNG现货到岸基准价——为每百万英热单位20.191美元，较前一日上涨3.9%。