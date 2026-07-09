印度承诺加强与澳大利亚的能源合作及LNG贸易

印度总理办公室于7月9日在印度新闻信息局官网发布声明称，印度与澳大利亚承诺支持能源产品持续顺畅流动，并加强能源贸易，包括LNG供应。

7月9日，正在访问澳大利亚的印度总理纳伦德拉·莫迪在墨尔本与澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯举行会谈，两国借此进一步加强了伙伴关系。

印度认可澳大利亚作为重要LNG供应国的作用。声明还指出，印度同时也是澳大利亚液体燃料及其他下游产品的重要供应方。

声明称，澳大利亚和印度重申，将推动能源产业链各环节的投资机会。

声明表示，澳大利亚和印度认为，可信赖的私营部门伙伴关系和战略投资，对实现可持续、稳定可靠的能源流动具有核心作用。同时，能源领域的产能建设和知识交流也十分重要。

声明还指出，两国对中东局势及其对该地区带来的影响表示关切，包括相关中断对能源资源、其他重要大宗商品供应链以及价格造成的持续影响。

声明称，两国认为，开放的市场和以规则为基础的贸易，是维护经济安全的必要基础。

声明表示：“两国都认识到太平洋岛国在能源资源安全方面面临的特殊脆弱性，也认识到能源资源供应对其韧性和经济繁荣的重要意义。”

声明补充说：“在此背景下，澳大利亚和印度重申，将共同努力加强能源安全，包括维持煤炭、柴油、其他液体燃料和天然气等能源产品稳定、安全、可靠的供应。”

加强双边关系

印度和澳大利亚还在推进其他双边合作框架。

澳大利亚和印度于2022年4月2日签署《经济合作与贸易协定》，该协定于2022年12月29日生效。

莫迪7月9日在社交平台X（原Twitter）发文表示：“2022年建立的印澳全面战略伙伴关系，持续拓展了我们合作的广度和深度。”

莫迪表示：“过去几年我们取得了前所未有的进展，现已决定加快推进全面经济合作。”

印度新闻信息局声明称：“根据2015年《澳印核合作协定》（Australia-India Nuclear Cooperation Agreement），并在国际原子能机构保障监督下，澳大利亚和印度已完成所需的行政安排，向印度出口澳大利亚铀以用于纯和平用途。”

声明表示，两国还承诺加快能源转型，推动可再生能源资源应用，并维护能源和液体燃料领域的开放贸易安排。

声明称：“此外，两国重申，将加快能源转型，并加强低碳燃料领域合作。在此背景下，澳大利亚对印度发起全球生物燃料联盟的倡议表示关注。”

声明补充说：“澳大利亚和印度呼吁地区伙伴共同确保全球能源资源供应链保持开放，以保障能源安全。”