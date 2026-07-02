加拿大与不列颠哥伦比亚省签署协议，加快推进能源走廊建设

加拿大联邦政府已与不列颠哥伦比亚省签署协议，加快全省能源和贸易走廊建设，其中包括新建一条向亚洲市场输送原油的管道。

加拿大总理马克·卡尼7月2日在温哥华举行的新闻发布会上表示：“这些机遇的规模前所未有，我们致力于让这项协议成为未来全国推广的范本。”

争议焦点之一，是阿尔伯塔省计划于2027年启动一条通往太平洋沿岸的新建原油管道项目，设计输送能力为100万桶/日。阿尔伯塔省计划于7月2日向加拿大重大项目办公室提交申请，预计将在2026年10月前作出决定。

加拿大联邦政府与不列颠哥伦比亚省签署的谅解备忘录指出，联邦政府有权批准并建设跨省管道。

不列颠哥伦比亚省省长戴维·伊比在新闻发布会上表示：“这项协议并不意味着我们必须支持阿尔伯塔省提出的任何管道方案。但正如我此前所说，我们承认自身在宪法框架下的地位，也无权阻止新建管道。”

伊比表示，该协议确保加拿大北海岸的油轮禁令将继续实施，同时也将确保不列颠哥伦比亚省居民因新管道项目带来的环境风险获得公平补偿。

协议还认可一项单独计划，即将跨山输油管道（Trans Mountain Pipeline）的输送能力从89万桶/日提升至120万桶/日。根据协议，联邦政府承诺支持不列颠哥伦比亚省因该项目产生的资本支出，并确保该省从扩建项目中获得公平份额的额外财政和经济收益。

协议还支持LNG Canada二期项目、Ksi Lisims LNG及Prince Rupert天然气输送项目、Cedar LNG浮式项目，以及Woodfibre LNG项目。

协议在谈及上述LNG项目时表示：“加拿大承诺提供推进这些项目从获批到建设再到投运所需的监管协调、潜在融资工具以及贸易支持。”

协议还支持与关键矿产、钢铁制造、木材、港口、交通运输、电力输送和碳市场相关的项目。