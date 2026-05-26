律师称：霍尔木兹海峡即使重开，LNG供应积压也难以迅速消化

合同律师向Platts表示，即使液化天然气（LNG）运输船恢复通过霍尔木兹海峡，中东LNG出口商仍可能需要数年时间来处理合同纠纷并补交此前未能履行的交付，积压索赔甚至可能持续影响到2027年的货运排期。

Squire Patton Boggs合伙人Max Rockall在接受S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts采访时表示：“关键问题仍然是，是优先恢复基本货运量，还是优先恢复延期和补货货运量。将会有大量积压工作需要处理，包括可能存在的不可抗力索赔争议、重新安排货运计划、恢复货运以及未来的货运安排。”

他补充称，交付优先顺序将取决于各份合同的具体表述，但长期合同中的年度供应承诺很可能会被优先保障。

上述评论发布之际，霍尔木兹海峡关闭已接近三个月，约占全球20%的LNG供应因此受到限制。

迪拜Bracewell LLP的合伙人Patricia Tiller通过电子邮件告诉Platts：“大多数液化天然气买卖协议都包含一个‘归属’条款，优先考虑基本合同量（年度合同量），其次是补充量、不可抗力恢复量和向上灵活性量，通常按此顺序排列。”

标普全球CERA截至5月21日的数据显示，自中东