专访：海湾冲突扰乱液化天然气供应，雪佛龙澳大利亚专注于长期客户

雪佛龙澳大利亚公司总裁Balaji Krishnamurthy于3月14日向S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts透露，由于中东地区的动荡对液化天然气（LNG）的供应和定价产生了“重大影响”，该公司将把重点放在长期客户上。

Krishnamurthy在东京举行的首届印太能源安全部长级与商业论坛期间接受采访时表示：“目前，我们专注于为长期客户供货。我们大部分的液化天然气合同都是长期的。”

他补充说，他们的大部分供应都从其在澳大利亚的两个项目——高庚 (Gorgon) 和惠斯通 (Wheatstone)——运往日本。

Platts评估，反映东北亚液化天然气交付情况的基准价格JKM在3月13日的4月份价格为18.922美元/百万英热，而在海湾冲突之前的2月27日，该价格为10.697美元/百万英热。

由于持续的中东冲突影响了液化天然气的供应流，3月3日，液化天然气价格一度飙升至25.393美元/百万英热，创下自2022年以来的最高水平。

价格飙升的原因是，卡塔尔能源公司因其位于拉斯拉凡工业城和梅赛义德工业城的作业设施遭到军事袭击，于3月2日停止了液化天然气的生产，并于3月4日宣布对受影响买家供应的液化天然气实行不可抗力。

Krishnamurthy说：“中东地区，特别是卡塔尔，占全球液化天然气供应量的20%。鉴于他们已宣布不可抗力，这无疑对液化天然气的供应和定价都产生了重大影响。”

他说：“你可以看到，欧洲和亚洲之间对供应紧张的液化天然气的竞争正在推高价格。”

“以最大液化天然气产能运行”

雪佛龙澳大利亚公司的高庚液化天然气项目（Gorgon LNG）位于西澳大利亚州的巴罗岛。该项目包含一个拥有三条生产线的液化天然气设施，年产能为1,560万吨。

与此同时，其惠斯通项目的陆上设施位于西澳大利亚州皮尔巴拉海岸的昂斯洛以西，基础项目包括两条总年产能为890万吨的液化天然气生产线和一个国内天然气厂。

根据雪佛龙澳大利亚公司网站的信息，雪佛龙的高庚项目是全球最大的液化天然气项目之一，也是澳大利亚最大的单一资源项目。

当被问及在海湾地区供应中断的背景下，雪佛龙澳大利亚公司是否正在应对来自亚洲日益增长的液化天然气需求时，Krishnamurthy表示，该公司大部分液化天然气是根据与石油挂钩的长期合同出售的。他说：“我们确实有一些短期现货会继续进行营销和销售，并且我们会与我们通常的客户群合作来处理这些额外的现货。”

他说：“但从工厂的角度来看，我们在澳大利亚的两家液化天然气工厂目前都受到了设施能力的限制。”

Krishnamurthy表示，公司继续以最大产能运营其工厂，以满足其长期客户的需求。

他说道：“因此，我们目前正以最大液化天然气产能运营。我们的重点是继续可靠地运营，以便为我们的客户供货……我们肯定会优先考虑与长期客户的合作。”