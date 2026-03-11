印度政府：在霍尔木兹海峡动荡期间，印度已获得替代天然气

印度政府的主要政府机构新闻信息局于3月11日表示，为抵消中东冲突造成的中断，印度政府一直在采取行动，从替代供应商处并通过替代路线采购天然气。

印度政府在声明中表示：“天然气公司也已从新的来源获得了LNG货物，并且有两批LNG货物正在运往该国途中。”但声明未进一步详细说明货物细节。

该机构透露，印度的天然气总消费量约为1.89亿标准立方米/天，其中9,750万标准立方米/天为国内生产。政府指出，由于不可抗力情况，约4,740万标准立方米/天的供应量已受到影响。

新闻信息局表示，政府于3月9日依据《必需品法案》发布了《天然气管制令》，以管理天然气供应并保护优先领域。此举也是加强应对中东不断演变局势的准备工作的又一措施。

在中东冲突导致供应中断的背景下，印度政府已下令将所有国内天然气和再气化LNG重新定向供应给关键的优先领域，此举将取代现有的天然气销售协议。

根据石油和天然气部于3月9日发布的通知，政府确定了四个优先领域，并为每个领域设定了分配比例。

通知称，将通过削减对石化设施的供应来满足天然气需求，这些设施包括但不限于ONGC Petro additions Ltd. (OPaL)、印度燃气公司的Pata石化综合设施、信实工业的石油化工（O2C）业务以及其他高压高温天然气消费者。通知还表示，将根据需要，通过全面或部分削减发电厂的供应来重新分配天然气。

此举的背景是，由于中东地区敌对行动升级以及霍尔木兹海峡的运输中断，导致供应短缺和价格飙升。

3月11日，S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts对运抵印度的LNG货物基准价格——西印度基准价格（West India Marker）的4月份价格评估为17.933美元/百万英热。而在中东冲突爆发前的2月27日，4月份的价格评估为10.397美元/百万英热。

与此同时，印度政府在同一份新闻信息局的声明中表示，印度航运部已采取措施，以保障印度海员、船只和海上贸易业务的安全。

截至3月11日，有28艘悬挂印度国旗的船只在波斯湾地区作业。印度政府表示，其中24艘船位于霍尔木兹海峡以西，载有677名印度海员，而另外4艘船位于海峡以东，船上载有101名印度海员。

该声明称：“他们的安全正在受到密切关注。当局、船舶管理公司和招聘机构正在与印度使馆和地方当局密切协调，以确保印度海员的安全，并在任何需要的地方为他们提供援助。”

声明还说，印度各地的港口运营保持稳定，并且正在采取措施确保进出口贸易的连续性。

声明指出，航运总局已发布通告，指示悬挂印度国旗的船只和印度海员采取强化的安全措施，并遵守报告规程，包括提交船员详细信息。同时，一个24小时控制室自2月28日起开始运作，以监控事态发展并提供援助。

印度新闻信息局的声明称：“政府仍然致力于确保印度海员的安全和福祉，并保护印度的海事利益。”