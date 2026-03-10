印度政府下令将天然气改道供应给优先领域

在中东冲突导致供应中断的背景下，印度政府已下令将所有国内天然气和再气化液化天然气（LNG）重新定向供应给关键的优先领域，此举将取代现有的天然气销售协议。

根据石油和天然气部于3月9日发布的通知，政府确定了四个优先领域，并为每个领域设定了分配比例。

通知称，将通过削减对石化设施的供应来满足天然气需求，这些设施包括但不限于ONGC Petro additions Ltd. (OPaL)、印度燃气公司的Pata石化综合设施、信实工业的石油化工（O2C）业务以及其他高压高温（HPHT）天然气消费者。通知还表示，将根据需要，通过全面或部分削减发电厂的供应来重新分配天然气。

该命令称，炼油公司必须消化LNG供应中断带来的影响，在运营可行的情况下，将其天然气分配量减少至过去六个月平均消耗量的65%左右。

第一个优先领域包括家用管道天然气（PNG）、车用压缩天然气（CNG）以及液化石油气 （LPG）的生产。视供应情况而定，对该领域的供应将维持在过去六个月平均消耗量的100%以内，以同时满足管道的运营需求。

化肥行业是第二优先，其供应量将维持在过去六个月平均消耗量的70%，具体视供应情况而定。

第三优先包括茶叶产业、制造业以及由国家天然气管网供气的其他工业消费者。他们的供应量将维持在过去六个月平均消耗量的80%，具体视供应情况而定。

对于第四优先，城市燃气配送（CGD）实体必须确保其工业和商业消费者获得过去六个月平均天然气消耗量的80%，具体视运营供应情况而定。

该命令称，印度燃气公司将与石油规划与分析小组协调执行该指令，且对于每一笔被调配的天然气量，印度燃气公司都将向石油规划与分析小组提交发票。

该命令称，石油规划与分析小组将为从非优先领域调配至优先领域的天然气公布一个统筹价格。

印度市场营销商正在等待关于印度燃气公司将以多快速度执行该指令的操作层面说明。

动态变化

3月9日，印度外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）在一份声明中表示，中东地区持续的冲突“尤其令印度关切”，因为该地区有许多重要的石油和天然气供应国。

他指出，政府仍然致力于确保能源安全。

他说：“对我们而言，印度消费者的利益过去是，将来也永远是压倒一切的优先事项。”

他补充道：“在当前动荡的局势下，印度外交在必要时支持了我国能源企业的努力。”

标普全球能源CERA分析师于3月6日表示，如果经由霍尔木兹海峡的LNG运输持续中断，印度将面临“大规模的天然气需求破坏”，预计30天内损失将达到19亿立方米（每天6,300万立方米），如果中断持续到5月底，三个月内的损失将增至47亿立方米。这反映了印度对卡塔尔和阿联酋LNG的严重依赖、有限的储存能力，以及各天然气消费行业对价格高度敏感。

他们表示，需求破坏可能会集中在受LNG影响且对价格敏感的行业——即炼油、石化和电力行业。

根据印度石油规划与分析小组8月至1月的数据，在过去六个月里，化肥行业平均每月消耗的国内天然气和LNG总量为17.45亿标准立方米。在同一时期，城市燃气分销公司平均每月消耗13.96亿标准立方米。印度市场参与者正在等待关于印度燃气公司将以多快速度执行该指令的操作层面说明。

在过去六个月里，工业领域的月平均消耗量为6,700万标准立方米。

相比之下，在过去六个月里，石化和炼油行业的月平均消耗量分别为3.46亿和5.1亿标准立方米，而电力行业的月平均消耗量为6.25亿标准立方米。

印度受到中东冲突的严重影响，因其超过60%的LNG供应来自中东地区。

3月10日，Platts对运抵印度的LNG货物基准价格——西印度基准价格（West India Marker）的4月份价格评估为24.745美元/百万英热。而在中东冲突爆发前的2月27日，4月份的价格评估为10.397美元/百万英热。