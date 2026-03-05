尽管中东供应受扰，韩国称不会出现LNG短缺

韩国表示，尽管卡塔尔停产以及通过霍尔木兹海峡的航运受阻，但该国并不认为会出现液化天然气（LNG）短缺，因为其拥有足够的库存来缓冲任何短期中断，同时正着手确保替代供应。

韩国产业通商资源部（MOTIR）一位官员3月5日表示：“即使从卡塔尔的进口完全中断，该国在相当一段时间内也拥有充足的LNG储备。”

根据卡塔尔能源公司3月2日的声明，该公司因位于拉斯拉凡工业城和梅赛义德工业城的设施遭到军事袭击而暂停了LNG生产。

该官员说：“政府也已准备了紧急措施，例如确保从东南亚、澳大利亚和北美的替代供应来源，以应对任何突发情况。”

该官员补充称，韩国维持的LNG库存“远高于”其强制储备要求的九天用量。

该部拒绝透露该国LNG储备规模的具体细节。

国有的韩国燃气公社运营着五个LNG终端，配有77座储罐，总容量为1,216万千升。电力公用事业公司也在各自的储存设施中维持独立的LNG库存。

该官员表示：“因此，即使没有来自卡塔尔的船货，我们认为目前也不会出现LNG短缺。”

卡塔尔LNG

韩国关税厅数据显示，2025年韩国自卡塔尔进口696.6万吨LNG，占其总进口4,668.4万吨的14.9%。

海关数据显示，该国还自阿曼进口191.8万吨LNG，占总进口的4.1%；自阿联酋进口245,397吨，占总量的0.5%。

韩国天然气公司（KOGAS）根据三份长期合同每年合计自卡塔尔进口610万吨LNG：2007-2026年每年210万吨（与RasGas Co.）；2013-2032年每年200万吨（同为RasGas Co.）；以及2025-2044年每年200万吨（与Qatar Petroleum）。

KOGAS还从卡塔尔购买了一些现货货物。其他本土LNG消费方未进口卡塔尔LNG。

该MOTIR官员表示：“此外，[韩国]LNG消费预计将在春季用气淡季下降，未来数月取暖和发电需求疲软。”

不过，该官员对全球LNG价格飙升及替代供应来源竞争表示担忧，称韩国可能会寻求自美国、澳大利亚或东南亚国家的更大规模装运。

澳大利亚LNG

与此同时，澳大利亚近日已超越卡塔尔，成为韩国最大的LNG供应国。

海关数据显示，2025年，韩国自澳大利亚进口1,466.9万吨LNG，同比增加28.7%。根据MOTIR的数据，澳大利亚占韩国进口总量的31.4%。

2025年自美国进口的LNG同比下降22.2%至438.4万吨，占韩国全年进口总量的9.4%。

不过，韩国自2025年12月起已开始增加自美国的到港量。根据去年10月达成的一揽子贸易协议，韩国在未来四年需购买价值1,000亿美元的美国能源产品，主要为LNG，预计今年来自美国的采购量将继续上升。

根据MOTIR的数据，2025年总进口量4668.4万吨中，约80%为长期合同，剩余20%为现货货物。

该部表示，Kogas占2025年全国LNG进口的73.4%，其余26.6%由其他本地LNG消费方进口。