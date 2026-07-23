官员称，印度计划推出“电解槽租赁”举措，以推动可再生氢发展

印度新能源和可再生能源部官员Prasad Arvind Chaphekar于7月23日表示，印度将推出多项举措，促进可再生氢消费，其中包括“电解槽租赁”协议。

Chaphekar在新德里举行的2026年第二届Bharat绿色氢能峰会上表示，根据即将推出的这一举措，用氢企业无需承担拥有电解槽的成本，即可获得可再生氢。

Chaphekar表示：“我们很快将发布一项名为‘电解槽服务示范协议’的文件。”他称，根据该协议，“氢气装置将以租赁方式提供——用户获得电力，使用氢分子，并向氢气装置供应方支付租金。”

Chaphekar表示，这项措施将帮助那些希望使用可再生氢、但不了解如何建设相关装置的企业。这些用户可以获得电力并拥有产出，而无需拥有装置本身。

一位出席氢能峰会的观察人士表示，“电解槽租赁”举措有助于降低氢气用户的资本支出。

Chaphekar表示，新能源和可再生能源部还将在未来几个月内发布“氢标准”，以明确未来两到三年可推进的项目方向。

他说：“我们正在采取多项措施，虽然看起来幅度不大，但实际效果将非常显著。”

优先推进输电线路建设

未来六个月，新能源和可再生能源部将优先推动与可再生氢项目配套的输电网络建设，帮助这些配套设施在可再生氢装置开工前完成布局。

Chaphekar表示，结合国内外具有约束力的承购协议，目前已有约230万吨/年的可再生氨供应承诺给终端用户。

他在峰会上表示：“由于装置建设通常需要三到四年，预计到2028至2029年前后，供应将出现明显增长。”

据业内消息人士称，印度政府于2025年在价值1974.4亿卢比（20.4亿美元）的国家绿色氢能使命框架下，拍卖了72.4万吨/年的可再生氨，成交加权平均价格约为604美元/吨。

在近期公布的行业交易中，ACME与日本IHI签署协议，每年供应48.8万吨可再生氨；与此同时，Reliance Industries与韩国三星C&T签署协议，供应价值30亿美元、数量未披露的可再生氨。

7月23日，S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts对印度可再生氢长期合同的评估价为3.21美元/千克，环比下跌3.89%。