专访：韩国投资证券称，韩国航空公司倾向通过中介采购CORSIA配额，价格是核心考量

韩国航空公司正通过韩国投资证券（Korea Investment & Securities，KIS）采购国际航空碳抵消和减排计划（CORSIA）配额，以降低潜在交易对手风险。KIS经理Hwan Young Chang于7月15日对S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts表示，企业在配额选择上主要仍以价格为导向。

Chang表示，KIS在海外开发商、经纪商，以及有意购买符合CORSIA要求排放单位（CEEU）的韩国航空公司之间发挥中介作用。

中介主导的采购模式

Chang表示：“根据我们与韩国航空公司的沟通，阻碍它们直接向海外机构购买CEEU的最常见障碍，是潜在的交易对手风险。”

这位高管补充道：“他们担心一旦发生纠纷，采取法律行动会比较困难，尤其是在适用法律不是韩国法律、且更有利于交易对手的情况下……但如果与KIS签署承购协议，适用法律仍将在韩国境内。此外，如有需要，我们也具备较强的财务实力，可从市场或第三方采购配额。”

过去一周，市场人士将CORSIA价格走强归因于亚洲航空公司发起的询价需求增加，而这些采购多数由中介推动，其中包括Abatable一项规模超过44万吨的招标。

价格驱动的采购重点

Chang表示，韩国航空公司购买配额主要是出于合规需求，价格是最关键的考量因素。相比之下，非韩国航空公司更重视项目类型。

Chang表示：“这种差异的原因在于，韩国航空公司更多是从成本和合规角度看待这项采购，而非韩国航空公司通常还会将其视为环境、社会和治理（ESG）战略的一部分，以及面向客户的市场营销和公关工作的一部分。”

他补充说：“韩国航空公司认为，只要一个项目能够签发符合CORSIA要求的配额，就说明其已经达到监管机构设定的基本门槛，足以满足合规要求。”

Chang表示，韩国航空公司认识到配额价格“已经基本触底，因为年初时价格还高于20美元/吨二氧化碳当量”。

根据市场消息，反映完全符合CORSIA要求配额价格的Platts CEC评估价于7月1日跌至第一阶段历史低点9.45美元/吨二氧化碳当量，受亚洲询价活动增加带动，7月15日最新评估价回升至10.50美元/吨二氧化碳当量。

CORSIA第一阶段为2024年至2026年，属于自愿参与阶段，共有130个国际民用航空组织成员国参与，并需履行碳抵消要求。

Chang预计，到第一阶段结束时，CORSIA价格将达到13-15美元/吨二氧化碳当量。

韩国需求暂缓

受中东冲突影响，韩国航空公司，尤其是大韩航空和韩亚航空，在采购CORSIA配额方面采取谨慎态度，预计更深入的讨论将在今年第三季度末至第四季度初展开。

Chang表示：“这两家航空公司目前正处于合并过程中，最终将整合为大韩航空。基于这一原因，再加上中东地区的地缘政治紧张局势，韩国航空公司在采购CEEU时态度非常谨慎。”

他补充说：“虽然它们现在有意签署承购合同，但实际交易很可能会在2027年进行。届时，它们预计第一阶段结束前的大部分不确定性都将得到解决。”

Chang表示，韩国共有11家航空公司负有CORSIA履约义务。KIS预计，这些航空公司的年度配额需求总量超过300万份，其中约80%的需求来自大韩航空和韩亚航空。

Chang表示，韩国规模较小的低成本航空公司主要运营国内或亚洲区域航线，其年度履约需求通常低于2万吨。