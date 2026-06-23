专访：AM Green Ammonia首席执行官表示，德国氢能法规、日本拍卖将推动氨贸易发展

AM Green Ammonia首席执行官Gautam Reddy在接受S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts采访时表示，欧洲和亚洲监管政策持续推进，正在为2026年的可再生氨贸易释放明确的需求信号，为这个正在努力克服普及缓慢问题的行业提供了一个潜在的转折点。

Reddy在采访中表示，尽管市场普遍仍担忧需求形成速度偏慢，但德国采纳非生物来源可再生燃料（RFNBO）的氢相关要求，以及日本启动第三轮长期脱碳拍卖，正在带来实实在在的商业机会。

他在6月20日表示，国际海事组织若采纳“净零框架”，可能成为“改变行业格局的关键因素，并在全球范围内创造市场”。

欧盟《可再生能源指令III》包含一系列推动欧盟可再生能源加速部署的关键条款，并设定到2030年欧盟整体可再生能源占比至少达到42.5%的目标。该指令还为以氢为基础的非生物来源可再生燃料设定了强制性目标，要求到2030年，RFNBO在交通领域能源供应总量中的占比至少达到1%，在工业用氢中占比至少达到42%，并自2035年起提升至60%。德国已于4月采纳RFNBO目标，而法国尚未落实相关要求。

Reddy表示：“我们看到2026年出现了实质性的积极进展。德国采纳RFNBO要求，以及日本完成LTDA 3（长期脱碳电力供应）拍卖，都是非常明确的信号。我们仍然认为欧盟和日本是关键市场。”

今年5月，日本在第三轮长期脱碳电力供应拍卖中授予了516兆瓦基于氢和氨的脱碳发电容量。其中，纯氢燃烧项目首次获得支持，显示该国在通过氨掺烧实现脱碳之外，正进一步扩大相关战略布局。

AM Green已开始在安得拉邦卡基纳达建设一座年产50万吨的可再生氨工厂，目标于2028年7月投产，随后将在6至9个月后推进第二阶段新增50万吨/年的产能。Reddy表示，尽管面临包括美元兑卢比升值在内的宏观经济压力，项目时间表仍在按计划推进。美元走强以及其他全球经济因素，预计只会对项目成本和工期带来“些许轻微影响”。

由于欧盟政策落地速度低于预期，AM Green已调整其在印度坎德拉和杜蒂戈林项目的初步扩张计划，但公司在卡基纳达建设年产100万吨项目的计划保持不变。Reddy表示：“虽然推进速度较慢，但方向是正确的。我们仍然看好欧盟市场。”

供应紧张抵消需求滞后影响

Reddy表示，虽然需求形成速度低于行业早期预期，但能够满足欧盟严格可持续性要求的竞争项目储备更为有限，这为完成最终投资决定的开发商创造了更有利的供需格局。

AM Green已于2024年就卡基纳达设施作出最终投资决定，当时目标是在2026年年中投产。

RFNBO框架对可再生氢及其衍生品设定了严格标准，包括新增容量要求、与可再生电力发电在时间和地域上的相关性，以及通过欧盟认可的自愿机制证明可持续性。其中，地域相关要求对许多印度项目构成挑战，因为这要求可再生能源和电解槽位于同一或相邻投标区域，且这些区域的电价需相同或更高。

AM Green采用一体化布局，其中包括抽水蓄能水电项目，为其电解槽提供全天候可再生电力。公司认为，这在满足RFNBO要求的同时控制投入成本方面，构成了竞争优势。

Reddy表示，当前买方兴趣同样受到能源安全和脱碳目标的推动，尤其是在中东冲突加剧之后，欧洲和亚洲对供应链韧性的关注明显上升。

他说：“在绿色氢及其衍生品领域，能源安全和资源多元化如今已与脱碳同样重要。”