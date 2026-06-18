专访：印度可再生能源发展有望提速，但关键取决于电网建设能否加快

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能源转型、电力、可再生能源、氢能
2026年6月18日
要点速递
电网接入是可再生能源发展的核心挑战
目标到2026年实现11GWp可再生能源装机容量
目标到2027年实现13.6吉瓦组件产能
Avaada Group创始人兼董事长Vineet Mittal表示，印度可再生能源装机容量有望继续快速增长，但要保持这一势头，必须优先推进电网建设提速、及时签署购电协议，并加快储能解决方案的整合。
印度中央电力局数据显示，截至4月底，印度包括大型水电在内的可再生能源装机容量达到279.26吉瓦。受投资增加、政策支持以及电力需求上升推动，印度在2025年创下非化石能源发电装机新增规模的历史新高。
Mittal在6月16日以书面形式回复问卷时对S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts表示：“我认为这一增长势头将会持续，不过未来的增长模式会更加成熟和多