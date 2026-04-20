官方消息：印度可能推迟可再生氢能招标，直至现有项目取得进展

印度新能源和可再生能源部的一位高级官员告诉Platts，由于对执行情况的担忧日益加剧，印度炼油厂和化肥公司可能会推迟发布新的可再生（或“绿”）氢和氨招标，直到现有已中标项目显示出进展。

在政府通过国家绿氢任务推动国内需求的努力下，六家氢能开发商已与11家化肥公司签署了可再生氨协议，同时四家炼油厂已与三家开发商达成了可再生氢交易。

可再生氨合同中标者从3月份签署协议之日起有三年的时间来投产其项目。同样，根据招标条件，炼油厂招标也要求在未来两到三年内将项目上线。

该官员在4月15日表示：“化肥企业正在等待当前中标项目明朗化。如果他们开始看到进展并且价格下降，他们可能会推出更多数量。”并补充说，一旦待定招标结束，炼油厂可能会发布额外的招标。

四家炼油厂已授予总计3万吨/年的可再生氢合同，加权平均价格为314.5卢比/公斤（3.39美元/公斤）。钦奈石油公司（Chennai Petroleum Corp. Ltd.）去年的招标吸引了10多份投标，但结果尚未公布。另一方面，共签署了67万吨/年的可再生氨交易，加权平均价格为53.35卢比/公斤。

印度新能源和可再生能源部（MNRE）未对Platts于4月17日提出的官方置评请求作出回应。

S&P Global Energy（标普全球能源）旗下的Platts在4月16日对印度可再生氢定期合同的最新评估价为300卢比/公斤，受报告的更高报价推动，这比最近达成的努马利加尔炼油厂（Numaligarh Refinery Ltd.）279卢比/公斤的招标价高出7%以上。

对项目执行的担忧

项目开发商对竞争性招标以及中标者为获得合同而放弃回报的意愿提出了担忧，鉴于紧张的定价和时间表，这让人对项目执行产生怀疑。

该官员表示：“如果有一两个项目失败，还是合理的，但如果所有这些项目都无法取得进展或交付，那将是一个大问题，可能需要重新考虑。”他指的是由于这个新兴市场中激进的定价而对项目交付产生的担忧。

该官员表示，印度至少在三年内没有计划修改其现有的补贴结构或2030年生产目标，将维持“绿氢转型战略干预”计划下的当前激励框架。

该官员补充说，政府可能会推出类似于“自带买家”（Bring Your Own Buyer）倡议的新补贴计划，如果开发商已达成承购协议，该倡议将优先给予他们激励。

该官员说：“我们目前不会改变目标和补贴，也许三年后我们会有不同的想法。”

印度在“绿氢转型战略干预”计划下为可再生氢提供高达50卢比/公斤的与生产挂钩的激励措施，旨在弥合传统氢和可再生氢之间的成本差距。补贴自商业化生产开始之日起提供三年。

印度的绿氢战略目标是到2030年实现500万吨/年的产量，主要用于炼油厂和化肥厂，同时也定位为潜在的出口国。

及时执行需要政府支持

中标者建议政府解决由监管和合规障碍（如电网连接、土地分配及相关问题）引起的潜在延迟，以确保项目按时投产。

一位可再生氨合同中标者表示：“我们可以确定土地，但分配以及监管和合规审批掌握在政府手中。”

该中标者补充说，安排用水和建立输电网络是可能延迟工厂投产的问题之一，并表示：“我们需要政府的适当支持。”

另一位中标者说：“连接是一个挑战，因为通过CTU（中央输电公司）或STU（邦输电公司）获得电网连接至少有一年的延迟。”并补充说他们已经申请了连接，正在等待政府采取行动。

该官员表示，他们正在努力解决连接挑战，以确保项目符合其投产时间表。