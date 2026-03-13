专家：中东冲突背景下，亚洲发展可再生能源的理由更加充分

能源专家于3月12日表示，随着持续的中东冲突暴露了依赖化石燃料国家的脆弱性，亚洲的能源转型已成为一项紧迫的经济和安全要务。

在全球战略传播委员会组织的一次新闻发布会上，专家们表示，市场中断和价格波动正在促使人们重新评估能源安全和政策。

能源经济与金融分析研究所亚洲可持续金融负责人Ramnath Iyer在谈到燃料短缺和成本上涨问题时表示：“如果许多亚洲国家能更快地转向可再生能源，很多这类问题本可以避免。”

Iyer说：“[亚洲的]决策者在当前这个时间点，确实有充分的理由加快向可再生能源的转型……并制定更宏伟的可再生能源转型计划。”

Iyer表示，可再生能源供应链受到的影响远小于化石燃料供应链，这得益于一次性投资，以及当前太阳能和风能价格低于天然气。

经济增长

亚洲拥有两个增长最快的可再生能源市场——印度和中国，但由于经济增长导致能源需求迅速攀升，这些国家在发展可再生能源的同时也依赖化石燃料，这对能源转型构成了挑战。

谈到巴基斯坦，Renewables First公司的能源洞察助理Nabiya Imran表示，在2025财年，液化天然气约占该国电力结构的20%，但主要用于满足夜间或傍晚的用电高峰，因为白天的用电需求已大部分被太阳能所取代。

Imran说道：“巴基斯坦提供了一个范例或案例研究，即由消费者主导的太阳能应用为抵御地缘政治冲击提供了缓冲效应。它提供了一个实际的例子，说明了为什么采用可再生能源不仅具有经济意义，而且也关乎能源安全。”

差距日益扩大

Ember公司的高级能源分析师Dinita Setyawati表示，如果石油和天然气的波动持续存在，亚洲较发达国家和新兴经济体之间的差距可能会日益扩大。

Setyawati说道：“以泰国为例，根据到2037年的预测，扩大太阳能和电池容量可以进一步节省18亿美元的天然气燃料成本。

能源价格的变化可能无法完全反映通货膨胀的程度，但减少对进口的依赖确实能让这些国家稳固其经济增长态势。”

专家们表示，亚洲有潜力通过利用本地的可再生能源资源来增强能源独立性和能源安全，并且可以将剩余的可再生能源用于东盟内部的贸易。

构建多元化资产

亚洲公司正致力于开发多元化的可再生能源资产，包括可再生氢和氨等环保燃料，预计清洁燃料市场将在2030年或更早进入商业化阶段。

新加坡Equator Renewables Asia公司的一位发言人于3月12日表示，该公司已筹集5,000万新元（合3,900万美元），用于加速开发印尼的太阳能和可再生氢项目，以及创新的太阳能、储能和跨境输电项目。

气候与可持续城市研究所电网现代化顾问Gaspar Escobar Jr.表示：“世界银行已经在菲律宾确定了许多风能走廊，使该国各地的潜在海上风电装机容量达到60吉瓦。”

Escobar质疑，鉴于其较高的发电成本，一座使用进口燃料的液化天然气发电厂如何能在一个以价格为导向的市场中保持竞争力。

S&P Global Energy（标普全球能源）旗下的Platts于3月13日将新加坡当年份太阳能I-REC价格评估为22.63美元/兆瓦时，环比上涨7.86%。