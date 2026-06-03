专访：监管机构称，新加坡已落实LNG替代供应，可弥补卡塔尔供气缺口至2026年底

新加坡能源市场管理局局长潘国强6月3日在休斯敦接受采访时表示，新加坡已落实足够的替代货源，以弥补来自卡塔尔的中断供应，直至2026年底。

在中东冲突爆发前，卡塔尔每月向新加坡供应约一船货。在4月运输停止前，这部分供应约占该城邦天然气总需求的10%。为填补缺口，潘国强表示，新加坡已从包括美国、澳大利亚和非洲在内的供应方采购货源。

天然气满足了新加坡95%的发电需求，其中约一半来自与马来西亚和印尼相连的管道，另一半来自LNG进口。潘国强在休斯敦出席由监管机构举办的新加坡国际能源周活动期间，对S&P Global Ener