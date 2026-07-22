专访：菲律宾农业部长称，2026年实际大米进口需求为360万至380万吨

菲律宾农业部长弗朗西斯科·刘雷尔（Francisco Tiu Laurel Jr.）7月22日在接受S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts采访时表示，菲律宾在2026自然年的实际大米进口需求仍约为360万至380万吨，只有在需要额外战略储备库存的情况下，进口量才可能增至约500万至520万吨。

刘雷尔表示，菲律宾在2026年已进口约330万吨大米，另有100万吨已签约，预计将在未来几个月陆续到港。这意味着，该国预期中的大部分进口需求实际上已经落实。至于超出实际需求的额外采购，将取决于国际价格走势以及该国9月开始的主要收获季表现。

“我们的实际需求只有约360万至380万吨，”刘雷尔表示，“超过这一规模的部分，只能算作战略储备库存。是否进一步进口，还要看价格。”

刘雷尔表示，较高的进口数字不应被解读为明确的采购目标。

他说：“菲律宾市场仍然开放，但采购将对价格高度敏感。”

7月22日，Platts评估缅甸5%破碎率白米FOB价格为每吨483美元，在亚洲主要产地中处于最高水平。同期，泰国价格评估为每吨452美元FOB，越南为每吨433美元FOB，巴基斯坦为每吨409美元FOB，而印度仍是价格最具竞争力的供应来源，评估价为每吨358美元FOB。

菲律宾仍是全球最大的大米进口国，因此其采购决策是影响亚洲大米价格的重要因素。

根据标普全球能源CERA的数据，菲律宾在2026/27销售年度（7月至次年6月）的大米进口量预计将达到560万吨，较上一销售年度的375万吨增长近49%。这一预测与美国农业部对同期560万吨的预估一致。

后续采购将取决于收成情况

刘雷尔表示，菲律宾的采购策略已不同于2023/24时期。当时由于市场担忧供应趋紧及出口限制，推动了较为激进的采购行为。

刘雷尔表示：“我们的主要收获季大约从9月中旬开始，这应能提供足够供应，支撑到明年。现在一切都取决于收成情况，以及我们是否真的需要额外采购大米。”

大米价格预计将走弱

尽管市场担忧可能再次出现厄尔尼诺现象，刘雷尔表示，随着主要出口国新粮陆续上市，他预计未来六个月亚洲大米价格将有所回落。

刘雷尔表示：“根据我的判断，价格更有可能回落。印度仍有大量库存，缅甸、柬埔寨、巴基斯坦和菲律宾也都将进入收获期。如果各国继续保持稳定采购，而不是集中抢购，价格就应该会走软。”

他表示，与2023/24时期相比，当前市场基本面明显更强。彼时，印度的出口限制以及广泛抢购曾推动国际大米价格大幅上涨。

他说：“我认为2023/24年大家都有些恐慌。今年情况不同，各国的准备充分得多。”

刘雷尔指出，印尼已经建立了较为充足的库存，柬埔寨预计将迎来良好收成，而菲律宾也已提前完成了大部分进口安排。

5%碎米政策将延续至2028年左右

刘雷尔表示，菲律宾将继续执行不再签发5%碎米新的卫生与植物检疫进口许可（SPS）的政策，但此前已获批准的SPS进口许可对应货物仍可继续入境。

刘雷尔表示：“这不是禁令，而是一项政策导向。”

这一措施在国内收获季到来前推出，目的是为出口商留出调整时间，以适应菲律宾不断变化的进口需求，同时推动本国大米产业提升竞争力。

刘雷尔表示，随着政府推进国内碾米行业升级和种子开发计划，这项政策预计将持续到2028年左右。

他说：“我们给行业大约到2028年的时间，用于升级设备、提升竞争力。”

他表示，农业部计划推广兼具高产、较好食用品质、外观和香气的稻种品种，以提升本地大米与进口大米竞争的能力。

刘雷尔表示：“我们不能再只关注产量。消费者会比较本地米和进口米，因此我们也必须提升食用品质。”

推动进口来源多元化

刘雷尔表示，菲律宾计划逐步实现大米进口来源多元化，以降低对越南的依赖。目前，越南供应了菲律宾大部分进口大米。

他说：“越南一直是非常可靠的供应方，但如果约80%的进口都依赖单一来源，就会带来风险。”

刘雷尔表示，菲律宾目前正与印度国家合作出口有限公司（National Cooperative Export Ltd）就约30万吨大米进行磋商。

他补充称，来自印度特伦甘纳邦的大米在菲律宾市场的接受度正不断提升，已逐渐成为本地买家认可的品牌产品。

印度具备价格竞争力且可供出口的货源充足，这将有助于菲律宾推进其大米进口来源多元化的长期战略。

未与越南就150万吨达成协议

在被问及有关菲律宾可能与越南达成150万吨大米安排的报道时，Laurel表示，菲方确实曾与越南Vinafood II就最多150万吨的大米供应进行讨论，但双方尚未达成协议。

Laurel表示：“我们正在等待下一季收成。最终仍取决于价格。我们希望获得稳定且合理的价格，其中稳定性更为重要。”

未来稻米进口政策

谈及当前销售年度之后的安排，Laurel表示，菲律宾正在制定一项新法律，以明确未来稻米进口政策的发展方向。

预计该项立法将引入数量限制与质量要求相结合的管理措施，进口规模仅用于弥补国内产量缺口，并保留适度的战略储备，同时兼顾保护菲律宾农民利益和提升本国稻米产业竞争力。

Laurel表示：“我们的目标是仅进口足以弥补国内供应缺口并维持合理缓冲库存的数量。同时，我们也希望本国稻米产业在与进口大米的竞争中不断提升竞争力。”