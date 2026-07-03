韩国航空业着眼2030年掺混要求，乙醇基SAF关注度上升

随着韩国计划自2030年起实施SAF掺混要求，以乙醇为原料的可持续航空燃料正受到美国生物燃料生产商越来越多的关注。在首尔举行的一场会议上，业界高管将“酒精制航空燃料”（ATJ）技术定位为一种可规模化推广的替代方案，以应对依赖废弃油脂的生产路线所面临的限制。此次会议吸引了270名政策制定者、炼油企业和航空公司代表参加。

美国谷物与生物制品委员会（USGBC）于7月2日发布声明表示，其与美国农业部海外农业服务局及韩国生物燃料论坛合作，于6月30日举办了2026首尔生物燃料与可持续航空燃料大会，讨论乙醇在实现韩国航空脱碳目标和能源安全需求中的作用。

会议重点指出，ATJ技术有望缓解原料供应受限的问题，而这一问题正限制以加氢处理酯类和脂肪酸（HEFA）为基础的SAF生产规模扩大。

美国生物能源企业Gevo表示，采用玉米乙醇的ATJ技术，相比当前主导SAF生产的HEFA工艺具有优势。该公司指出，ATJ技术能够利用现有乙醇生产设施和石化基础设施，在降低初始投资成本的同时，为大规模生产稳定原料供应。

Gevo可持续航空燃料与碳解决方案副总裁Erin Heitkamp在会上表示：“率先落地ATJ项目的国家和企业，将抢占未来市场机遇。”

韩国正准备自2030年起实施SAF掺混要求，这将带动市场对更多产量供应路径的需求，而这些需求已超出废弃食用油和动物脂肪原料所能支撑的范围。目前，SAF生产高度依赖使用废弃油脂的HEFA技术，但业界普遍认为，原料供应有限已成为扩大产能、实现航空业脱碳目标的重要制约因素。

溢价难题

在此次会议上，国际航空运输协会燃料供应链经理Kim Jooho表示，目前SAF的交易价格约为传统航空燃料的三倍。若计入供应链因素，航空公司实际承担的成本最高可达四倍。

Kim表示：“要推动这一发展，必须有可预期的政策支持，例如生产税收抵免、投资支持以及收益稳定机制。”

与会人士表示，韩国若要发展乙醇基SAF，需要建立稳定的原料供应链，同时可与全球最大的乙醇生产国和出口国美国扩大合作。标普全球能源CERA的全球能源咨询总监Emerson Wohlenberg表示，双方可在建设稳定供应链、SAF投资、ATJ技术转移以及建立低碳认证体系等方面开展战略合作。

Wohlenberg在会上表示：“与汽油相比，生物燃料在经济性和环保性方面都具备优势。”

美国船级社首席工程师Quaim Choudhury表示，乙醇是当前产能基础最大、供应链最稳定的生物燃料，其较低的碳强度兼顾环境表现和经济可行性。乙醇的应用不仅限于航空领域，也可延伸至航运脱碳，可持续船用燃料的发展也被视为航运减排的另一项重要机遇。

需要完善政策框架

汉阳大学化学工程学教授、清洁能源研究院院长Sang Byoung-In强调，确保生物燃料供应链稳定，已成为关系产业竞争力和能源安全的国家战略议题。

Sang表示：“相关战略不应只是单一燃料政策，而应是统筹公路、航空和海运的综合性生物燃料战略。”

USGBC副总裁Cary Sifferath表示，此次会议受到韩国国内媒体关注，反映出韩国正高度重视生物燃料的落地推进。在地缘政治变化背景下，交通燃料安全与脱碳目标一道，正变得愈发重要。

Sifferath在USGBC声明中表示：“韩国是美国农业产业非常重要的出口市场，进一步巩固并扩大美国乙醇在韩国市场的地位，是这一良好贸易关系的自然延伸。”

USGBC韩国区负责人Haksoo Kim表示，该机构一直致力于支持韩国政府推进乙醇应用计划，其中包括2030年SAF掺混要求。

Kim表示：“通过突出乙醇在减碳、经济可行性和效率方面的优势，我们可以帮助行业参与者和政策制定者加快应用进程，并推动规模化发展。”

7月3日，S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts评估的可持续航空燃料HEFA-SPK FOB Straits价格为每吨2,425美元，较7月2日下跌15美元/吨。