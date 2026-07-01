SAF规模化进展缓慢，使碳信用继续成为东盟85亿美元CORSIA机遇的核心

6月25日至27日在马来西亚举行的myAero 2026大会上发布的一份新报告显示，未来十年，东南亚国家通过向航空业全球碳抵销机制供应碳信用，或可创造16亿美元至85亿美元的收益。由于可持续航空燃料（SAF）规模化推进缓慢，国际航空碳抵销和减排计划（CORSIA）信用在2030年代仍将是航空公司履约的核心工具。

该报告由波音、GenZero及碳市场咨询公司Abatable联合发布。报告指出，在SAF供应链、机队更新和运营效率提升持续推进的过程中，CORSIA碳信用是关键的过渡桥梁；但近期政策层面的瓶颈，可能使东盟的这一机遇难以充分释放。

SAF背景

报告称，当前全球SAF供应受到严重制约，现有产量仅能覆盖实现航空业大规模减排所需燃料的一小部分。

报告表示，这一供应缺口将持续支撑CORSIA合格减排单位的结构性需求，使其继续成为航空公司的主要履约机制，尤其是在东盟地区，因为当地SAF承购基础设施和原料认证体系仍处于早期阶段。

波音全球企业可持续发展副总裁Allison Melia在随报告发布的声明中表示：“在行业持续推进机队更新、扩大可持续航空燃料规模、提升运营效率并发展新技术的过程中，一个可信且供应充足的CORSIA市场仍是转型过程中的关键一环。”

供应缺口

CORSIA要求运营国际航线的航空公司，对超过2019年基准水平的排放增长进行抵销。在2024年至2026年的第一阶段，全球航空公司合计面临近2亿吨的履约义务，其中仅东盟地区航空公司预计就需要1700万至1800万个单位。

截至6月1日，全球符合条件的总供应量为3660万个单位。报告认为，这一结构性短缺为东盟提供了填补缺口的有利机会。

报告指出，目前该地区有4个碳项目已签发260万个CORSIA合格减排单位，占全球合格供应的7.1%，仅相当于第一阶段预期需求的1.3%。

报告称，东盟地区另有54个碳项目已满足CORSIA技术要求，但尚未获得东道国政府的授权函。若获得授权，东盟供应量可增长逾8倍至2080万个单位，足以覆盖该地区第一阶段航空公司的全部履约需求。

在这54个符合要求的项目中，越南占24个，泰国占11个，缅甸占8个。报告指出，这些项目目前均尚未获得授权。

报告显示，展望未来，到2035年CORSIA第二阶段结束前，另有100个新碳项目有望再新增3.02亿个单位，使东盟潜在总供应量达到3.48亿个单位。按当前每单位10至23美元的市场价格估算，其市场价值约为16亿美元至85亿美元。

政策瓶颈

报告指出，当前的主要制约并非项目不足，而是政府授权。根据相应调整要求，东道国政府需将已授权单位从其在《巴黎协定》下的国家自主贡献（NDC）中作折价处理，这在区域内引发了政策层面的顾虑。

报告建议，交通、环境和财政部门之间加强协同，通过小规模试点授权释放积极信号，并按行业梳理符合CORSIA要求的供应与NDC措施之间的对应关系。

GenZero首席执行官Frederick Teo在随报告发布的声明中表示：“确保环境、交通及各行业主管部门形成协同联动，是下一步工作的重点。”

航空公司准备情况

报告显示，新加坡航空及其子公司Scoot已于2026年早些时候注销15万个单位用于履约；马来西亚航空集团也已开展采购试点，并建立了采购框架。

不过，多数区域内航空公司仍在制定内部流程，尚未开展交易。航空公司需在2028年1月31日前注销相应单位，以覆盖2024年至2026年的履约义务。

报告发现，未来十年，东盟的CORSIA项目储备有望带动近3.2万个直接就业岗位。与此同时，现有项目已带来多项积极效益，包括减少数百万户家庭的室内空气污染，以及促进自然资源保护。

根据随报告发布的声明，东盟副秘书长Satvinder Singh表示，加强交通、环境及其他相关主管部门之间的协同，对释放这一市场机遇并支持更广泛的可持续经济增长至关重要。

S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts评估，6月30日海峡离岸HEFA-SPK可持续航空燃料价格为每吨2435美元，较6月29日上涨5美元/吨。