供应、需求与天气因素交织，泰国大米市场关注新粮上市

自7月下旬起，泰国大米市场将迎来新一季二季稻供应。不过，出口商对于新增供应是否会压低价格仍存在分歧。当前，空头回补、需求回升以及天气不确定性持续影响市场情绪。

市场人士预计，7月下旬后将有更多供应进入市场，但价格回落的幅度仍存在不确定性。一些出口商认为，新粮上市后将对价格形成压力，而另一些则认为，近期供应偏紧以及采购兴趣回升，可能继续为市场提供支撑。

S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts于6月25日评估，泰国5%破碎率白米FOB价格为每吨483美元，较前一周上涨9美元/吨，较前一个月上涨34美元/吨。

一位泰国出口商表示，通常新粮上市后价格会有所回落，但当前市场走势仍较难预测。

该出口商表示：“按常理来说，新粮到市后价格应会走弱，但市场什么情况都有可能发生。”他还指出，来自马来西亚、菲律宾和伊拉克的采购兴趣回升，加上出口商回补空头头寸，短期内可能继续支撑价格。

根据S&P Global Energy（标普全球能源）数据，2025年泰国向伊拉克出口大米约100万吨，向马来西亚出口277,799吨，向菲律宾出口186,415吨。

2026年前四个月，伊拉克自泰国进口91,865吨大米；菲律宾进口126,644吨，相当于其2025年全年进口量的68%；马来西亚进口182,036吨，占其2025年全年总进口量的66%。

产量担忧

对于低于平均水平的降雨将如何影响即将到来的新季作物，市场人士看法不一。

上述泰国出口商表示，局部地区缺水可能不会对全国整体产量造成实质性影响。他说：“我认为这对某些地区会有一些影响，但对整体供应影响不大。目前泰国的作物情况还没有到供应不足的程度。”

另一位泰国出口商表示，7月的新粮规模可能相对较小，出口商预计仍将继续履行此前的销售合同。该出口商称，在当前价格水平下，菲律宾仍是最主要的活跃买家，而其他目的地的需求相对有限。

未来几个月的降雨情况将对产量前景起到关键作用。第二位出口商表示：“水最重要。如果没有足够的水，供应将受到严重影响。当前降雨量低于平均水平。不过雨季会持续到10月，后续还需要继续观察。”

第三位泰国出口商预计，新粮上市将对价格产生影响，但跌幅多大仍取决于需求表现。

该出口商表示：“是的，我希望价格能稍微回落一些。接下来还要看需求是否能够持续。”他补充称，如果泰国FOB价格降至每吨440至450美元左右，采购兴趣可能会再次回升。

根据美国农业部数据，在2025-26销售年度（1月至12月），泰国大米产量预计同比下降0.7%，至2,070万吨。

市场人士表示，未来几周价格走势很大程度上将取决于新粮进入出口市场的速度、亚洲和中东主要买家需求是否增强，以及降雨量是否改善到足以缓解人们对作物生长的担忧。