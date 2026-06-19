全日空在日本率先将SAF计划扩展至个人旅客

全日空航空推出一项新计划，允许个人旅客购买与其航班排放挂钩的可持续航空燃料（SAF）积分，成为日本首家将此类减碳举措从企业客户扩展至个人旅客的航空公司。在航空公司加紧争取SAF供应、且外界警告供应延误可能威胁日本经济安全之际，此举尤为引人关注。

该计划于6月18日推出，作为全日空“SAF航班倡议”下的个人项目，旅客可购买与特定航班二氧化碳排放量对应的“SAF环境价值”。相关收入将用于扩大该航司在整体运营中的SAF使用。此次扩展距离全日空与日本航空联合发出警告尚不足一个月。双方当时表示，若SAF供应不足，国际航司可能会减少将日本作为目的地的安排。

全日空与挪威气候科技公司Chooose合作，搭建了一个可展示具体航班二氧化碳排放情况并支持购买SAF积分的平台。旅客可选择航线和舱位等级，设定希望抵消的排放比例，完成付款后将获得注明二氧化碳减排量的证书。

扩大参与范围

定价依据航线、服务舱位以及旅客选择抵消的排放比例而定。交易费用用于覆盖平台运营成本。Chooose提供收据和购买证书，其流程较全日空现有企业及货运项目所提供的第三方认证减排证书更为简化。全日空表示，第三方审计机构会定期审核SAF库存及分配情况，以防止重复计算。

与传统航空煤油相比，SAF在全生命周期内可减少约80%的二氧化碳排放。不过，根据国际航空运输协会的数据，截至2025年，SAF产量仅占全球航空燃料供应的约0.6%。由于供应有限，推广应用面临挑战，而日本国内生产的SAF价格更是传统航空煤油的3至5倍。

此前，全日空的“SAF航班倡议”已面向商务出行客户推出企业项目，并面向希望在温室气体核算范围三（Scope 3）下减少运输排放的托运方推出货运项目。

截至2026年3月，全日空与日本航空合计已有358家企业和机构加入其企业SAF计划。全日空表示，将该计划扩展至个人旅客后，可为希望支持航空业脱碳的客户提供更多选择。

全日空集团承诺在2050年前实现飞机运营二氧化碳净零排放。该航司已推进多项SAF举措，包括自2012年起在跨太平洋航班中使用SAF，并与包括芬兰Neste和日本Cosmo Oil Marketing在内的生产商签署供应协议。

在5月27日发布的联合报告中，全日空与日本航空提出建立一个“透明、公平、统一”的成本分担机制：由航空公司承担SAF与传统燃料之间部分价差，政府支持和用户出资共同覆盖额外成本。两家航司警告称，如果日本无法确保充足的SAF供应，国际航司可能会减少将日本作为目的地或中转地的安排。

两家航司指出，日本航空运输业每年带来的经济带动效应约为7万亿日元，相当于国内生产总值的2.8%。

两家公司表示，维持稳定的燃料供应，对于实现日本政府到2030年吸引6,000万访日旅客的目标，以及保障偏远岛屿和地方地区的航空连接，至关重要。

在政府支持已到位的背景下，日本国产SAF预计将在2030年前后开始大规模生产。不过，两家航司表示，必须立即采取行动，确保供应充足，避免因无法实现2050年目标而带来巨大的社会成本。

6月19日，S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts评估的FOB海峡离岸HEFA-SPK可持续航空燃料价格为每吨2,395美元，与6月18日持平。